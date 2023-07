Každá z nás sa jedného dňa pozrie do zrkadla a povie si: Áno, je to tu, vrásky sa stávajú viditeľnejšími, pokožka už nie je pružná, začínam vädnúť. Niektoré z nás z tohto poznania začnú vädnúť aj psychicky. A darmo sa držíme toho, že v živote sú dôležité iné hodnoty, krémik na vrásky si predsa len kúpime...

Keď nedávno predstavovala na Slovensku šokujúco otvorenú knihu o svojom živote 58-ročná supermodelka Pavlína Pořízková, úryvok z nej prišla do kníhkupectva prečítať herečka Henrieta Mičkovicová. „Kniha Bez filtra je naozaj odvážna. Zaujala ma preto, že takisto mám po päťdesiatke a tiež sa živím svojou tvárou,“ povedala. "Pavlína v jednej pasáži hovorí o tom, že ženy, ktoré prekročia istú vekovú hranicu, sa stávajú neviditeľnými. Zaujímavé je, že túto myšlienku som pri nejakej príležitosti vyslovila aj ja: Stávam sa neviditeľnou... Pozorujem, že niektoré ženy po päťdesiatke sa na nejaké obdobie utiahnu, akoby schovajú. Je to pre mňa zvláštne, lebo veď doteraz existovali normálne, smiali sa, koketovali, stále majú partnerov, svoj intímny, pracovný, sociálny život. Tak prečo by sme sa mali začať správať inak?“ položila herečka otázku a spomenula si na kolegyňu Michaelu Čobejovú. „Nedávno, keď predstavila svoj nový film, postavený na milostnom príbehu ženy po päťdesiatke, dostala otázku, prečo točila práve tento motív. S humorom jej vlastným odpovedala: Dostávam také pracovné ponuky, že stojím len pri kuchynskej linke alebo riešim deti, ale veď ja normálne žijem,“ povedala.

Nestratiť sebavedomie

Podľa Henriety Mičkovicovej je dôležité, aby ženy nestrácali sebavedomie, aj keď nájsť vnútorný balans je občas zložité. So smiechom povedala: „Keď sa ráno zobudím a pri pohľade do zrkadla si poviem: Dnes je to celkom v pohode a potom sa odrazu uvidím na nejakej fotke, som zaskočená tým, ako samu seba inak vnímam. Ale zrejme to nie je len môj problém. Máme pocit, že sme sa vôbec nezmenili. Odrazu však cítite, že sa na vás okolie pozerá inak, že s vami neráta v niektorých prípadoch a hovoríte si: Čo sa to deje?“ dodala s tým, že ak to chceme v zdraví prežiť, neostáva nám nič iné, len to prijať a pokúsiť sa využiť posledných dvadsať – tridsať aktívnych rokov, aby to stálo za to.

Partnerom to spolu pristane. Zdroj: Emil Vasko

Obdivovala modelky

Túžila herečka v detstve či tínedžerskom veku byť obdivovaná a predvádzať módu? „Asi každé jedno dievča chvíľu po tom túži. Ale neviem, či som chcela predvádzať alebo skôr predvádzať sa,“ zareagovala so smiechom. „Keby vo mne nebola istá miera exhibicionizmu, zrejme by som si nevybrala túto profesiu. Keď som vyrastala, bol ešte prudký socializmus a každá farebná obálka časopisu so ženou, ktorá vyzerala trochu inak, bola pre mňa úžasná. Pamätám si časopisy, na ktorých obálkach bola Pavlína Pořízková, ktoré vždy niekto prepašoval zo Západu. Vnímala som ju roky ako to dievča z Československa, ktoré sa za dramatických okolností dostalo za hranice a stalo sa slávnou. V mojej mladosti bolo nepredstaviteľné na niečo také len pomyslieť.“

Roztrhala ju

V tínedžerskom veku nabrala Henrieta sebavedomie, ale keď mala šesť rokov, mala úplne iné problémy. „Musela som začať nosiť okuliare s nevábnym rámom, vypadli mi zuby a rodičia mi dali ostrihať moje dlhé vlasy. Pripadala som si desivo. Pamätám si na školskú fotografiu z toho obdobia, kde mi učiteľka ešte aj ofinu pripla sponkou, aby mi nepadali vlasy do očí. V puberte som ju roztrhala. Dnes to ľutujem, že som si nenechala spomienku na toto obdobie, ktoré bolo úplne v poriadku, hoci v tom čase som to vnímala ako nočnú moru,“ zhodnotila.

Treba mať mieru

Mnohé ženy nie sú síce so sebou vždy úplne spokojné, ale priznávajú, že so sebou nič nerobia. Herečka s úsmevom reagovala: „Neviem, či to vždy až tak pomáha. Mám pocit, že čím viac do toho človek pichá, nie práve prirodzeným spôsobom, nie vždy to vychádza. Postup veku sa nedá celkom zastaviť, je to normálne a týka sa to aj mužov. Nie sme v tom samy. Odchádzajú nám enzýmy, hormóny, jednoducho chemické procesy v tele nefachčia tak, ako by sme si predstavovali. Áno, ideme asi k zemi, ale možno sa dá niečo spraviť pre to, aby sme sa cítili dobre fyzicky a hlavne psychicky. Treba si už prispôsobiť životosprávu. Hlavné je, aby sme vládali!“ dodala. „Lebo čo už, vždy pribudne nejaká vráska. A teraz čo?! Ja nechcem vyzerať o dvadsať rokov mladšie, načo? Kto by mi to uveril? Zistila som, že mi ide skôr o to, aby som sa cítila zdravotne dobre, aby som stále mala energiu a chuť skúšať a objavovať nové veci. A k celkovej starostlivosti patrí aj psychohygiena.“

Striedať činnosti

Niekomu vyhovuje beh, inému joga. Čo chytilo ju? „Skúsila som všeličo, lebo ja nie som typ, ktorý vydrží pri jednej aktivite. Pohyb je dôležitý a je jedno, čo robíte. Nemusíte práve navštevovať fitká a mať svojich trénerov. Robte hlavne to, čo vám robí dobre a pokojne to aj striedajte. Mám o čosi mladšieho kamaráta, ktorý robí triatlon. Hovorí mi: Stále vládzem, zabehnem ten čas, nabicyklujem kilometre. Minule som sa však vyšplhal na strom odrezať konár a zrazu som zistil, že neviem, ako dole. Podávam síce výkony, ale strácam obratnosť. Asi treba naozaj robiť všeličo...“ myslí si.

Nebrať sa vážne

A čo u nej funguje ako psychohygiena? „Nebrať sa príliš vážne. Humor je dobrá vec, bez neho to nejde. Ja mám úžasného partnera, ktorý ten humor stále má, a vždy ma dostane na zem, keď treba. Lebo asi na každého príde občas slabšia chvíľa. Také stavy vám berú energiu a humor vám hneď pomôže sa z toho vyhrabať.“

Dostať sa "nad hladinu" pomôžu aj priatelia a život medzi ľuďmi. „Moji priatelia v Česku fungujú viac komunitne. A teda aj ľudia bez partnerov sa vďaka tomu necítia tak osamotene. Niekde som čítala, že Česi naozaj veľmi vedome trávia voľný čas. Možno by sme sa to mohli od nich naučiť. Vidím to aj na mojej mame, ktorá má už svoj vek a spoločnosť iných je pre ňu nesmierne dôležitá. Zatiaľ sa ma to netýka, ale jedného dňa určite bude, vnímam, že starší ľudia, napriek tomu že prestávajú pracovať, potrebujú byť užitoční. V iných krajinách starších ľudí neustále prizývajú do spoločenských a občianskych aktivít, ako poradcov, pomocníkov. Ľudia v pokročilom veku by mali mať pocit, že stále o nich spoločnosť stojí a mali by sme pre to robiť viac,” uzavrela. V tomto prípade sa už vrásky naozaj neriešia...

FOTOGRAFIE HENRIETY A ALEXANDRA SI POZRITE VO FOTOGALÉRII.