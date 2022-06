Kto by to povedal, že spevácka legenda Helena Vondráčková oslavuje 24. júna už 75 rokov! Roky sa akoby u nej zastavili a udržiava sa v dobrej kondícii. Ale viete, ako vyzerala pred 55 rokmi?

Helena Vondráčková oslavuje už 75. narodeniny. Na vrchole českej populárnej hudby sa drží už takmer šesťdesiat rokov. Pri tejto príležitosti sa konal narodeninový koncert v pražskej Lucerne a Helene vyšlo aj nové vydanie knihy o jej živote Každá trampota má svou mez. V nej prezradila mnohé doteraz neznáme veci zo svojho života, najmä z mladosti.

Helena Vondráčková sa udržiava v dobrej životnej kondícii. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcXagp2rdNU/

Vondráčková má stále postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj o dekádu mladšie kolegyne a je evidentné, že si k spomaleniu starnutia pomáha aj odborníkmi. No nepreháňa to a necháva svoju tvár starnúť aj s vráskami.

Spevácka legenda vyzerá stále veľmi dobre, je v neuveriteľnej kondícii, čo predviedla aj na narodeninovom koncerte. No je na hudobnej scéne už toľko „piatkov“, že jeden aj zabudol, ako vyzerala, keď mala sladkých dvadsať!