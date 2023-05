Ako píše redakcia EVA, Fero čelí nadávkam, posmeškom a vyhrážkam zo strany susedov, ktorí slovami rozhodne nešetria. Kto by sa v takom prostredí cítil príjemne? Povedzme si úprimne, asi nikto! Nezáleží na tom, koľko investoval do prerábky domu či zdokonalenie záhrady. Jediné čo Fero chce je svätý pokoj, a to doslovne. „Nie je to len o susedoch, ale o tom, že mám strach bývať vo svojom dome. Keď vyjdem na ulicu, niektorí občania tam na mňa vykrikujú,“ prehovoril pre Nový Čas komik.

Rozhodujúcim okamihom bola posledná skúsenosť so susedskou antipatiou: „Najväčšie znechutenie som zažil, keď mi na plot niekto nasprejoval hanlivé nadávky, súvisiace s mojou sexuálnou orientáciou,“ vysvetlil. „Mám síce veľmi veľa dobrých susedov, s ktorými mám dobrý vzťah, ale aj veľa takých, ktorí mi dávajú jasne najavo, že k nim nepatrím. Nemáme tu dobré komunitné vzťahy ako u nás na Orave, kde som vyrastal,“ dodal František.