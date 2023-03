Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, Anabela Mollová je na seba hrdá asi ako nikdy. „Rozdiel na týchto fotkách je 40 kg a už teraz viem, že som to predtým nebola ja. Cítim sa fresh, zdravá, fit a ľudia mi hovoria, že žiarim,“ zverila sa Anabela nedávno na sociálnej sieti.

O svojej premene prišla porozprávať do markizáckeho Telerána. „Cítim sa, akoby mi niekto vymenil telo, ale zároveň aj myseľ. Som ako nový človek. V januári to bol rok, čo som začala chudnúť. Nakopol ma čas covidu, keď som ešte viac nabrala na váhe. Ja som však bola bacuľka odmalička. Dostala som sa na váhu, keď som sa fyzicky nepáčila ani sama sebe a necítila som sa dobre. Už som si povedala, že musím s tým niečo robiť,“ prezradila Anabela, ktorá úplne zmenila svoju životosprávu.

„Základný point je to, že nešlo úplne o diétu, ale zmenila som životný štýl. Bolo to hlavne o strave, myslím si, že 80 % chudnutia je strava, je to také klišé, ale je to naozaj tak! A veľmi som si zamilovala šport. Teraz to mám tak, že keď dlho necvičím, som nervózna. Predtým som k športu nemala žiadny vzťah. Pomohlo mi aj to, že som sa začlenila do ženských skupín, začala som cvičiť v babskom fitku. To ma veľmi motivovalo a ony ma veľmi podporovali a potom som začala chodiť na thajský box. Mne pomohlo to, že som necvičila sama, ale v partii žien, z ktorých sa stali potom moje kamarátky,“ dodala speváčka.