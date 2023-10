Koho zaujíma novodobá história Československa, nemal by premeškať nový film režiséra Petra Nikolaeva. Muž, ktorý stál v ceste. Film, ktorý sa snaží priblížiť, čo sa strhlo 21. augusta 1968, keď k nám vtrhli na tankoch naši „sovietski bratia“ a brutálne prehodili výhybku smerovania krajiny.

Ten, ktorý nepodpísal

Všeobecne sa vie, že medzi unesenými bol aj slovenský politik Alexander Dubček. Pre Slovákov, ktorí sa v histórii orientujú menej, je však možno ďalší z väznených, lekár a politik Františka Kriegel, neznámy. Pritom bol jediný, ktorý sa v zajatí postavil Leonidovi Iľjičovi Brežnevovi a ani pod hrozbou likvidácie nepodpísal Moskovský protokol – dokument, ktorý znamenal súhlas s okupáciou Československa. Práve tento muž inšpiroval režiséra a scenáristu Ivana Fíla, aby napísal román, z ktorého vychádza Nikolaevov film.

Z Dubčeka Husák

Nikolaev vždy rád obsadzuje nielen českých, ale aj slovenských hercov. Ani tu to nebolo inak, takže manželku Tomáša Töpfera, ktorý stvárnil najväčšieho hrdinu Pražskej jari, hrá Zuzana Mauréry. Navyše, svoju poslednú rolu tu dostal Dano Heriban, ktorý vďaka stvárneniu Alexandra Dubčeka dostal šancu prejaviť sa aj ako dramatický umelec. O to je dojímavejšie, že premiéry sa už nedožil a zomrel v máji toho roku vo veku 43 rokov. Na premiére mu kolegovia, priatelia aj diváci venovali minútu ticha.

Významnú príležitosť dostal aj ďalší Slovák. Adrian Jastraban, ktorý je známejší v Čechách, stvárnil Gustava Husáka. Pikantné je, že v minulosti si zahral aj Alexandra Dubčeka, dokonca dva razy – vo filmoch Havel (2020) a Dubček (2018). Teraz dostal rolu jeho hlavného politického rivala a nástupcu v najvyššej straníckej funkcii. Veľmi ho to zaujalo, lebo o Husákovu zložitú osobnosť sa zaujímal už od čias, čo nakrúcal Dubčeka. Oslovil ho životný oblúk, ktorým prešiel, od veriaceho chlapca cez oddaného komunistu, ktorý skončil pre svoje presvedčenie vo väzení, až po hlavného komunistického pohlavára a prezidenta socialistického Československa. Vraj na Nikolaeva neustále chrlil množstvo informácií, pretože mal Husáka naozaj naštudovaného. „Dávali potom na mňa pozor, aby som ho vo filme veľmi neobhajoval, pretože by to neplnilo zadanie scenára. Ja som sa však len snažil vyhnúť čiernobielemu pohľadu, pretože pre mňa je zaujímavejšie sledovať, ako slušný človek, ktorý sám zažil kruté zaobchádzanie, zlyhá a začne zrazu robiť hrozné veci. A v závere života si to uvedomí,“ povedal na margo svojej postavy