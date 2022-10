Už je to sedem rokov, čo Gyöngyi Bodišová vyhrala vďaka svojmu hlasu a silnému príbehu talentovú šou na Jojke. Ako sa zmenila?

V šou Česko Slovensko má talent v roku 2015 sa pred porotu v zložení Jaro Slávik, Diana Mórová, Lucie Bíla a Jakub Prachař postavilo vtedy 22-ročné dievča, ktoré od 3 rokov žilo v detskom domove. Nemala to v živote ľahké a dokonca aj na 5 mesiacov skončila na ulici. Do vienka dostala okrem ťažkého osudu aj neskutočný spevácky talent, ktorý jej pomohol rozvíjať vychovávateľ v domove. Bola taká dobrá, že už na kastingu jej povedal Jaro Slávik, že ju vidí vo finále a dokonca si ju vie predstaviť ako víťazku.

A tak sa aj napokon stalo. Gyöngyi Bodišová sa v novembri 2015 stala víťazkou a získala aj 100 000 eur. Dotiahnuť to do finále sa jej podarilo po druhý raz. Už v roku 2008 sa objavila v šou Slovensko má talent, kedy v porote sedeli Paľo Habera, Adela Vinczeová a Jan Kraus a vysielala to Markíza. Vtedy dokonca speváckeho kata rozplakala. Víťazstvo prišlo však až o 7 rokov neskôr. Bohužiaľ, svoju šancu preraziť v šoubiznise nevyužila.

Gyöngyi Bodišová v talentovej šou v roku 2015. Zdroj: TV JOJ

