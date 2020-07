Ako prvá sa erotomanskú tvár zbožňovaného Václava Havla odvážila verejne odhaliť spisovateľka Irena Obermannová. Bola pravdepodobne jeho poslednou milenkou a napísala o tom román. Kde ho síce nemenovala, napriek tomu to bol škandál. Prezident bol totiž už vtedy ženatý s Dagmar Havlovou, ktorá sa zo všetkých síl snažila na verejnosti budovať obraz dokonalého manželstva. To, že bol jej muž neverník, sa tak pripisovalo iba obdobiu, keď žil s Olgou. Možno preto je teraz vdova s filmom Havel spokojná. Je síce o mužových milenkách, ale tých, s ktorými podvádzal svoju prvú ženu.

Exprezident sa od Tajnej knihy dištancoval, zlé jazyky tvrdia, že preto, lebo sa bál manželky. Zdroj: Blesk, Profimedia.sk

Zbabelý ženáč

Tajná kniha Obermannovej Dášu rozzúrila, a tak, hoci je román umeleckým vyznaním lásky, Havel sa od neho dištancoval. Nevyznelo to veľmi sympaticky, no to, že je to slaboch, cítiť už z textu. Morálna ikona disentu jednoducho bola, čo sa žien týka, rovnako zbabelá ako ktorýkoľvek ženáč, čo podvádza svoju ženu. Keď nevera praskne, pustí do gatí.

Eva Holubová vraj bola jeho poslednou láskou. Zdroj: ARCHÍV

To, že je nenapraviteľný neverník, však naňho prezradila vo svojich pamätiach aj herečka Vlasta Chramostová. Lenže to bola disidentka, ktorá sa tešila veľkej vážnosti, takže na ňu si Havlovi obdivovatelia netrúfli ako na Obermannovú. Pritom ona rovno menovala. Prezradila, že pri nakrúcaní filmu Odchádzanie sa Havel platonicky zamiloval do herečky Evy Holubovej. Vraj jej to lichotilo a neadekvátne jej narástlo sebavedomie, Dáša, naopak, žiarlila a po nakrúcaná ponížená vyplakávala, kým jej muž žúroval do ranných hodín s „Holubicou“ a so štábom.

Povolené milenky

Havla sa zahral aj Ondřej Vetchý. Vedeli to však len zainteresovaní, lebo jeho meno nezaznelo. Vilma Cibulková v skutočnosti tiež hrala jeho reálnu milenku, ex manželku spisovateľa Pavla Kohouta. Zdroj: CSFD

O tomto období však nový film Havel, ktorý práve prichádza do slovenských kín, mlčí. Dej sa totiž odohráva v rokoch 1968 až 1989, teda pred Dášou. Možno preto ho akceptovala. Vyjadrila sa aj na Instagrame, že ocenila, ako s ňou režisér Slávek Horák od začiatku konzultoval scenár. Z prvej verzie nebola nadšená, vraj bol o inom človeku, než s ktorým žila. Tvorcovia však brali do úvahy jej pripomienky a z konečnej verzie je nadšená, pretože Horák nechcel Havla dehonestovať. Preto sa rozhodla sa, že povolí, aby sa film volal Havel. Má totiž zakúpené práva na túto značku.

Kto vie, či by bola taká veľkorysá, keby sa tvorcovia odvážili nakrúcať aj o záletoch manžela už za jej éry...

Silná Olga

Jitka Vodňanská v čase, keď ju Havel miloval. Olga to tolerovala. Zdroj: Profimedia.sk

Treba povedať, že iní Havlovej nadšenie nezdieľajú a film mal v Česku veľmi vlažné kritiky. Práve pre priveľký rešpekt vznikol dosť bezzubý pomník neverníka, ktorý jednoducho nemá na svoju silnú ženu.

Čo je však vlastne pravda. Vyplýva to z i pamätí Jitky Vodňanskej, ktoré bola jeho dlhoročnou láskou, dokonca tolerovanou Olgou. Úprimne napísala, ako jej neustále sľuboval spoločný život, no sľuby nedokázal dodržať. Nevedel ju však ani opustiť. Opäť klasika ženatých neverníkov.

Navyše Jitka nebola jediná milenka. Počas manželstva s Olgou Havel chodil aj s exmanželkou spisovateľa Pavla Kohouta, čo zase v náznakoch, ale čitateľných, zverejnila Kohoutova dcéra Tereza. Z oboch kníh je jasné, že Havel bol slaboch, ktorý si nevedel odoprieť iné ženy, no zároveň nedokázal opustiť manželku, ku ktorej mal až synovský vzťah.

Šašo a kráľovná

S Olgou, ktorá mu bola trochu aj matkou a tolerovala jeho bokovky. Zdroj: Profimedia.sk

V novom filme hrá Olgu Aňa Geislerová, ktorá sa tiež nebála nahlas pomenovať Havlove slabosti. „Pre mňa z čisto ženského pohľadu bol jednoducho obyčajný, naprosto neznesiteľný chlap. Ja by som s ním asi nevydržala,“ priznala. Naopak, Olgu obdivuje: „Bola to pre mňa výnimočná rola, je to iné, keď hráte skutočného človeka. Navyše človeka, ktorého si vážite. Olga je žena, ku ktorej cítim obrovskú úctu... Pre mňa bola Olga Havlová silná žena, bola ostrá, rázna a napriek tomu pôsobila ako kráľovná, ako noblesná aristokratka. Krásna a dôstojná žena,“ nadchýna sa Aňa, ktorá rozhodne nemá prehnaný rešpekt z autorít.

Herci ako bonus

Viktor Dvořák udivuje podobou. Zdroj: Bontonfilm

Jej výkon sa považuje za bonus filmu, hoci nevyužitý. Ešte sa oceňuje podoba predstaviteľa hlavnej roly s Havlom. Viktor Dvořák si ho zahral už vo filme Pražské orgie a naozaj sa podobajú. Režisér tvrdí, že nielen zjavom, ale aj ohľaduplnosťou a slušnosťou. K úlohe vraj pristupoval veľmi seriózne, napríklad vlastnú žiadosť strávil pred nakrúcaním niekoľko dní vo väznici v Ruzyni, kde Havla naozaj väznili.

Do tretice sa na Havlovi chváli ešte Marta Kubišová, ktorá pre film znovu naspievala pieseň Modlitba pre Martu. Film sa totiž končí balkónovou scénou nad Václavským námestím v čase Nežnej revolúcie. Tvorcovia sa rozhodli novú verziu piesne venovať pani Olge. Možno aby si vykúpili svedomie, že sa prepiera len jej špinavá bielizeň, nie Dášina. Ktorá bola mimochodom tiež jednou z mileniek, s ktorou Havel Olgu podvádzal.

Dagmar Havlová aj na Instagrame živí obraz dokonalého vzťahu. Zdroj: instagram