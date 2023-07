Radi brázdime svet počas celého roka, ale hlavne počas leta sa Slováci rozpŕchnu do rôznych kútov sveta. Každý chce relaxovať a nazbierať zážitky. Mnohých to ťahá ďalej ako do Chorvátska, radi objavujeme aj exotiku. Okrem zážitkov si však občas prinášame nepríjemné problémy, ktoré potom riešia odborníci na infekčné a tropické choroby.

Navrátiť zdravie potreboval od lekárov aj Miloslav „Whisky“ Láber, vášnivý cestovateľ a frontman kapely Slobodná Európa, ktorý sa fanúšikom ešte v máji ozval z nemocnice na bratislavských Kramároch. „Liečim si parazita, ktorého som si priniesol možno z Indie, možno z Peru alebo odkiaľ. Usadil sa mi v črevách a následne napadol pečeň, kde vytvoril abscesy, z ktorých mi teraz trčia fešácke hadičky. Sedem infúzií antibiotík denne,“ oznámil fanúšikom. Na lôžku strávil tri týždne, liečba pokračovala ambulantne, zhodil desať kíl... Dnes už našťastie koncertuje, bicykluje, lieta.

FOTO Z NEMOCNICE NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.

Aj po mesiacoch

Spevák sa na sociálnej sieti poďakoval za starostlivosť aj MUDr. Alene Koščálovej, MSc., primárke Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB. O pacientovi prirodzene nemohla hovoriť podrobnosti, no na poučenie potenciálne chorých upozornila, že niektoré choroby sa prihlásia príznakmi aj po mesiacoch či dokonca rokoch.

Ako často nosia naši ľudia choroby z exotických krajín?

Veľké percento ľudí, ktorí vycestujú do exotiky, má aspoň nejaké drobné zdravotné ťažkosti. Typickým príkladom je Egypt. Neviem, či sa nájde niekto, koho by tam nepotrápila cestovateľská hnačka, najčastejšie spôsobená baktériou Escherichia coli. Hnačka je najčastejšie ochorenie, ktoré si turisti prinesú z ciest do tropických alebo subtropických oblastí. Prispieva k tomu klíma, ale aj nižší hygienický štandard v niektorých destináciách. Hnačka môže byť nepríjemným suvenírom z ciest, príznaky sú však našťastie zväčša mierne a zriedkavo nás dostanú do nemocnice. Spozornieť musíme, najmä keď sa cestovateľ vráti s horúčkou, ktorá môže signalizovať ochorenie ohrozujúce život, akým je napríklad malária.

Malária môže v lepšom prípade prebehnúť ako silnejšia chrípka, ale ak ľudia podcenia príznaky a začnú sa liečiť neskoro, hrozia komplikácie a smrť dokonca mladým a zdravým ľuďom.

Tento rok sme na Slovensku zaznamenali až štyri prípady ťažkej formy malárie. Je to nezvyčajne vysoké číslo a znepokojujúci trend.

Trh s moskytiérami v Tanzácnii. Odborníčka odporúča rozhodne túto bariéru proti komárom v exotike používať. Zdroj: Profimedia

Ako majú ľudia vedieť napríklad pri hnačkách, či neprekonávajú niečo vážnejšie, čo sa prejaví o tri mesiace? Majú sa niekde testovať?

Bežná cestovateľská hnačka spôsobená baktériou alebo vírusom môže mať na začiatku dramatický priebeh, ale príznaky väčšinou za pár dní úplne odznejú a komplikácie sú zriedkavé. Dôležitá je v týchto prípadoch dostatočná hydratácia a diéta. Väčšina turistov ochorie na začiatku pobytu, takže po návrate domov už diagnostika nie je možná a v prípade úplného vymiznutia ťažkostí ani potrebná.

Cestovateľ by mal určite vyhľadať lekársku pomoc, ak ťažkosti po príchode pretrvávajú, hoci sú mierne. Prímes hlienu alebo krvi v stolici, ale aj nafukovanie a pocit sťaženého trávenia môže napríklad signalizovať parazitárne ochorenie, ktoré už potrebuje diagnózu a špecifickú liečbu.

Ktoré destinácie sú z hľadiska ochorenia na parazity najrizikovejšie?

Sú to hlavne tropické a subtropické oblasti, no nedá sa vypichnúť konkrétna najrizikovejšia krajina. Veľa totiž závisí aj od toho, ako sa človek počas dovolenky správa a stravuje. Mnohé ochorenia sa prenášajú kontaminovaným jedlom alebo vodou. Jednoznačne odporúčame piť balenú vodu, hoci chápem, že v exotických destináciách ťažko odolať džúsom z čerstvého ovocia s ľadom. Nie sú úplne bez rizika. Rizikom sú aj vopred uvarené jedlá predávané na ulici. Teplom rýchlo dochádza ku kontaminácii a k množeniu baktérií. Ideálne treba jesť také, ktoré sú čerstvo uvarené a pripravované v kuchyniach s dobrým hygienickým štandardom. Riziková je aj nedostatočne umytá zelenina a ovocie, lepšie je konzumovať to, čo si dokážeme sami umyť alebo ošúpať. Aj ja som zástancom toho, že treba ochutnať miestnu kuchyňu a ovocie dozreté na slnku, ale treba sa snažiť, aby to bolo čo najbezpečnejšie.

Čo poviete na starý slovenský „ochranný“ recept – pálenku?

Proti parazitovi určite nefunguje.

Parazity sa do tela vedia dostať zrejme aj inou cestou...

Áno, možností je viac, napríklad cez kožu. K parazitom, ktoré sa dostanú do močového mechúra a iných orgánov vrátane mozgu, prídu turisti napríklad aj kúpaním v sladkých stojatých vodách v exotike. Kúpanie v mori je v týchto oblastiach oveľa menej rizikové.

Turisti chcú zážitky. Lekárka varuje aj pred sladkými vodami v exotike. Záber je z národného parku v Nepále. Zdroj: Profimedia.

Zrejme odporúčate každému aj očkovanie, však?

Určite. Ľudia by sa však nemali dať pomýliť tým, že si pozrú povinné očkovania do danej krajiny a absolvujú len tie, ostatné nie. Väčšinou býva povinné očkovanie proti žltej zimnici. Nie je to však pre to, aby chránilo cestovateľa, ale krajina sa takto chráni pred zavlečením tejto choroby. Takže toto očkovanie je vlastne pre turistu najmenej prospešné. Pre cestovateľa je dôležité, aby sa dal očkovať proti ochoreniu, ktoré sa tam často vyskytuje – napríklad hepatitída A, B, brušný týfus, v niektorých krajinách meningitída alebo japonská encefalitída. V krajinách, kde sa vyskytuje malária, treba preventívne užívať antimalariká a chrániť sa pred poštípaním komárom či už kvalitným repelentom, ale aj spaním pod impregnovanými moskytiérami. Je to mimoriadne účinné. Existuje aj novoregistrovaná vakcína na horúčku dengue, ktorá síce nemusí mať vážny priebeh, ale v zriedkavých prípadoch môže prebiehať ako život ohrozujúce ochorenie s krvácavými prejavmi. Taktiež často zanecháva dlhotrvajúcu únavu, podobnú postkovidovému syndrómu. Je teda lepšie tomu predchádzať.

Väčšina infekčných ochorení je dobre liečiteľných, ale niekedy zanechajú aj trvalé následky. Videla som to, keď som pôsobila v trópoch. Najťažšie bolo pre mňa vidieť prípady japonskej encefalitídy, čo je vážny zápal mozgu, vo Východnom Timore. Videla som veľa detí, mladých ľudí, ktorí mali trvalé následky. Očkovanie máme aj proti tejto chorobe. Ale trvalé následky môže zanechať aj malária.

Máte osobnú skúsenosť s tropickou chorobou?

Vo Východnom Timore som prekonala horúčku dengue a niekoľko týždňov mi robilo problém prejsť aj pár desiatok metrov, dvakrát som mala maláriu, našťastie len ľahkú formu. S rodinou som totiž žila desať rokov v Afrike a v Ázii a tak dlho sa antimalariká užívať kontinuálne nedajú. Keď tam však idem teraz na dva-tri týždne, užívam ich, je to veľmi dôležité. Samozrejme, som očkovaná proti rôznym ochoreniam.

Ako reagujú pacienti, keď im oznámite, že si doniesli ako suvenír exotickú chorobu?

Paradoxne, ľudia sa potešia, keď niečo nájdeme, pretože väčšina infekčných ochorení je dobre liečiteľných. Niekedy je to zdĺhavejšie, niekedy rýchlejšie, ale väčšina ľudí sa úplne uzdraví. Skôr sa teda stretávame s pozitívnymi ohlasmi, hoci je pravda, že najmä mladí ľudia bývajú vystrašení, lebo nezvyknú bývať chorí a zrazu majú veľké ťažkosti. Niektorí sa boja o svoj život. Ale aby som to odľahčila, ten entuziazmus je väčší na našej strane, pretože pri raritnejších diagnózach sa tešíme, že vidíme niečo, čo sme nejaký čas nevideli. Je to pre nás „študijný materiál“. Samozrejme, o toto nadšenie sa s nami pacienti nie vždy delia, ale myslím si, že na druhej strane oceňujú náš zápal, nemajú pocit, sú ťarcha. Práve tieto tropické ochorenia vyzerajú niekedy na úvod pomerne dramaticky a potom je veľmi príjemné pre nás aj pre pacientov, keď sa im zlepší stav.

Mali ste prípad, ktorý si zvlášť pamätáte?

Mali sme niekoľko naozaj zaujímavých prípadov, z ktorých sme sa aj poučili. Napríklad jeden pacient s amébovým abscesom mal spočiatku črevné problémy a na kolonoskopii mu diagnostikovali Crohnovu chorobu. Išlo však o takzvaný črevný amebóm, zhluk parazitov, améb, ktoré vyvolali v čreve zápal. Bolo to veľmi poučné nielen pre nás, ale aj pre gastroenterológov, ktorí sa s niečím takým stretávajú iba raritne, a preto hneď nemusia rozpoznať skutočný problém. Spolupráce s rôznymi inými odbormi a pracoviskami sú nevyhnutné a obohacujúce. Reálne skúsenosti s tropickou medicínou má u nás veľmi málo lekárov. Roky som pôsobila v tropických krajinách, mám pomerne bohaté skúsenosti, ale je iné, keď vykonávate túto prácu rutinne, a iné, keď vidíte niekoľko pacientov ročne. Momentálne sa snažíme nadviazať spoluprácu s kolegami v Prahe. Pri malom počte diagnóz musíme byť veľmi pokorní, neustále študovať, a keď treba, poradiť sa.