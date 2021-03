Umelec, ktorý nepatrí medzi veľkých extrovertov, tvrdí, že svojráznu koronu zažíva posledných dvadsať rokov. „Som strašne rád sám. Som strašne rád doma. A keď som sám, tak som zasa strašne rád, že viem, že o poschodie vyššie sú tí dvaja ľudia, s ktorými žijem,“ povedal nedávno v tolkšou Trochu inak s Adelou. Tými dvoma ľuďmi má na mysli partnerku Vandu Wolfovú a syna Markusa (9). Deň mu napĺňa syn, ktorý vraj po mame zdedil talent zhovorčivosti, ďalej knihy, počúvanie hudby, koncertov a prechádzky.

Stačí mu pozerať sa

Čas, keď je jeho školák kvôli korone celé dni doma, si spevák rozhodne užíva. „Mne stačí sedieť oproti nemu, pozerať sa na neho, ako papá rajčinovú polievku s cestovinami a sem-tam niečo prehodí, a ja som strašne šťastný,“ skonštatoval.

Priznal však, že si Markus začína všímať aj jeho negatívne vlastnosti. „Povedal mi: Taninko, ja viem, preto sa ty tak dobre máš, lebo môžeš stále ležať,“ povedal s úsmevom. Richard Müller Adele prezradil svoj denný režim – rozhodne nie je typ škovránka, vstáva totiž okolo desiatej.

Neurobil to kvôli deťom

Posteľ bola pre speváka útočiskom najmä v časoch, keď trpel vážnymi depresiami. „Snažil som sa vtedy vydržať v posteli veľmi dlho, hoci som nespal,“ povedal. „Aj teraz som pocítil drobný nástup maličkých depresií, ale snažím sa s nimi do istej miery bojovať, čo som v minulosti nerobil tak často,“ priznal. Duševnú nepohodu potlačí každé ráno tým, že hneď z postele vojde pod studenú sprchu. A funguje to.

Spevák netají, že ho v kritických chvíľach udržalo na tomto svete vedomie, že je otcom. „Vďaka mojim milovaným deťom som vlastne nažive. Lebo vždy, keď som sa dostal na hranicu, keď som rozmýšľal o tom, že či to predsa len netreba ukončiť, tak vždy som si spomenul na svoje deti a povedal som si, že toto im v živote nemôžem urobiť,“ povedal v tolkšou otec dospelého Filipa a Emy, ktoré má s moderátorkou Soňou Müllerovou.

Ema žije už roky v Paríži, s otcom sú v pravidelnom kontakte. Zdroj: Archív R. M.

Skeptický

Tým, že má pred každým vystúpením stále obrovskú trému a stres, netrpí, že korona mu vzala možnosť koncertovať. Je mu však ľúto, že mnoho kolegov a ľudí z technického štábu, ale aj ľudia z iných profesií nemajú z čoho žiť. Spevák, ktorému sa podarilo dokonca počas prvej vlny stvoriť platinový album Hodina medzi psom a vlkom, je, čo sa týka koncertov v dohľadnom čase, skeptický.

Je však isté, že keď sa to raz začne, hladní ľudia sa na koncerty budú hrnúť. A je pravdepodobné, že sa odviažu aj alkoholom. Pre speváka to bude náročné, pretože Adele priznal, akých fanúšikov nemusí. „Takých, ktorí si cestou na koncert trošku uhnú, alebo aj trošku viac, a potom majú pocit, že sú spolustrojcami koncertu. Priznám sa, napriek tomu, že koncertujem 36 rokov, som si na to ešte nezvykol,“ povedal. Nespratní diváci spôsobia, že sa uzatvorí v tom momente do seba. „Niekedy to trvá aj pár pesničiek, aby som sa dostal znova do pohody.“

