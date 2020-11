Medzi zbojníkmi v komediálnom seriáli Uhorčík je spevák kapely Heľenine oči neprehliadnuteľný vďaka výzoru aj prejavu. Čo mu vlastne napadlo „kafrať“ manželke, herečke Gabriele Marcinkovej (32), do remesla? „Je to nechtiac v podstate... Zavolal ma dlhoročný kamarát René Štúr, že ide skúsiť natočiť pilotnú časť k seriálu, ktorý by chcel písať, či nemám v nedeľu voľno. Tak som povedal, že idem,“ priznal Martin Mihalčín so smiechom.

Chápe manželkinu prácu

Keď sa ľahkú paródiu na zbojnícke výčiny Jánošíkovej družiny podarilo tvorcovi Renému Štúrovi presadiť v televízii, rovno sa ozval ľuďom, ktorí mu pomohli s pilotnou časťou. A zo speváka sa stal herec. „Som síce z úplne iného košiarika, hudobníckeho, ale bola to zábava. Povedal som si, nech to dopadne, ako dopadne, nejakým spôsobom ma to obohatí. A keď už nič iné, budem aspoň chápať prácu mojej manželky. A stalo sa, už ju naozaj viac chápem,“ vraví.

„Keď napríklad povie, že príde v nejakom čase, a nepríde, lebo točia o dve hodiny dlhšie, tak už teraz nie som nervózny. Viem, že keď mešká na stretnutie, nie je to jej chyba, ale niečo sa domotalo pri natáčaní,“ hovorí uznanlivo. Pochvaľuje si aj ďalšiu vec: „Stále som s ňou čítaval jej texty, nahadzoval jej, keď sa učila a teraz sa ona učila so mnou. Uvedomil som si, aké je to super, keď si to mám s kým prejsť. Takže už jej veľmi rád budem predčítavať, lebo som pochopil druhú stranu, viem sa do toho viac vžiť.“