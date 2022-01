Dobre padnúci oblek, perfektne naleštené topánky, zaujímavý pánsky šperk na zápästí a k tomu široký úsmev. Podnikateľ a spevák Karol Konárik, s ktorého menom sa spája hit Júlia, ale aj privatizácia deväťdesiatych rokov, pôsobí pohodovo. Napokon, aj sám hovorí, že nemá prečo nadávať. Neskolili ho vážne choroby, je hrdý na svoje štyri deti, ktoré k spokojnosti vedú biznis, má sedem vnúčat, manželku Ľubomíru, ktorú nazýva strážnym anjelom, a dosť prostriedkov, aby si doprial to, čo sa dá za peniaze kúpiť. Kozmetické chybičky sa predsa len v jeho živote vyskytujú...

Mikrofón aj autá

Jednu z radostí, ktoré si Karol Konárik počas pandémie doprial, je vydanie vianočného cédečka aj cédečka s dévedečkom s novými aj so staršími pesničkami Dávam vám dar. Ako hosťa si pozval operného speváka Mira Dvorského. „Mikrofón som mal vždy veľmi rád,“ hovorí. A vzápätí dodáva: „Ale aj autá. Mohol by som si kúpiť nejaké drahé Bentley alebo Rolls Roys, lenže to by malo zmysel, keby som žil v monackom Monte Carle. Ale aby som chodil po Banskej Bystrici na takom aute, to by bolo smiešne, to nepotrebujem. Mám slušný mercedes, ktorý každé štyri roky vymieňam. Dnes sa síce už hocikto vozí na staršom mercedese, ale mne to nevadí.“

Speváka život v zahraničí nezlákal, ani sťahovanie do nášho hlavného mesta. Veď svet je dnes malý, cestovanie nie je problém tak ako kedysi. Napokon, Karol Konárik dostal šancu ohmatať si farebný svet západu už v osemnástich – v čase, keď bol pre vtedajšieho socialistického človeka ťažko dostupný.

Začalo sa to v Pule

„Prvé kapitalistické peniaze som si zarobil v roku 1969 v juhoslovanskej Pule, kam som prišiel spievať s priateľmi. Ľudia, ktorí tam prišli na pekných autách zo západu, boli usmiati, všetko si mohli kúpiť. Pýtal som sa, prečo je to tak... Po dvoch mesiacoch sme prišli domov, založili kapelu Scarabeus a potom sa to rozbehlo. Dostali sme ponuku do Káhiry. Hrali sme tam pol roka aj v luxusnom hoteli Sheraton, kde sme na 24. poschodí s výhľadom na pyramídy robili šou. Nikomu nenapadlo, že tam môže byť kapela z východného bloku, mali sme dobrú aparatúru, robili dobrú muziku. Inak by sme sa tam neudržali. Potom nasledoval Kuvajt, Dubaj, Bahrajn, Libanon, Egypt,“ vymenúva spevák. Spomína, ako sa v Egypte počas vystúpenia v hotelovom kasíne zoznámil s budúcim socialistickým ministrom zahraničných vecí Bohuslavom Chňoupkom. „Za fľašu whisky sme nášmu veľvyslancovi a jeho hosťovi, súdruhovi Chňoupkovi, vybavili vo vypredanom kasíne pri stole miesto. Ostali sme potom v kontakte až do jeho smrti, vážil som si ho,“ hovorí s nostalgiou Karol Konárik.

Stopla si ho

Účinkovanie v arabskom svete trvalo s prestávkami šesť rokov, potom prišlo na rad Švédsko, Fínsko a Nemecko. „Na maličkom ostrove Helgoland v Severnom mori, ktorý patrí Nemecku, sa mi narodila prvá dcéra Katarína,“ hovorí Karol Konárik.

Na otázku, kde vlastne stihol stretnúť manželku, odpovedá: „Bol to osud. Keď som išiel mercedesom za mamou do Višňového pri Žiline, pri ceste som videl stopovať dve kočky s chlapcom. Jedna z nich, študentka medicíny, bola moja budúca manželka. Odviezol som ju do dedinky Hôrky neďaleko Višňového,“ spomína na deň, keď preskočila iskra.

Svadba bola v roku 1977, vzťah vydržal dodnes. „Ani na sekundu mi nenapadlo, že by som odišiel, opustil ju. Neviem si predstaviť, že by som si nemal s kým posedieť a zaspomínať si. Rodina vždy bola u mňa na prvom mieste,“ hovorí na margo manželstva s lekárkou, internistkou, ktorá aj nad jeho zdravím držala vždy ochrannú ruku. Bez toho, aby boli tandem, by vlastne neurobila atestáciu. Keď bolo na svete prvé dieťa, bola ešte zahrabaná v učebniciach. „Keď bola v škole, zobral som našu Katku, vozil ju v aute, keď bolo treba, prebalil. Vedel som sa postarať...“ hovorí spevák.

Nepríjemnosť v USA

S manželkou lekárkou prebral aj aktuálne očkovanie proti kovidu. „Dostal som už tretiu dávku. Mám síce dobrú imunitu, ku ktorej som prišiel aj pitím mlieka, keď som v detstve pásol kravy, ale očkovanie je zodpovedné voči sebe aj iným,“ hovorí.

„Musím poďakovať Bohu, že nemám napríklad onkologickú chorobu, ale potrápila ma iná nepríjemnosť. Pred 20 rokmi, keď som bol vo Washingtone, ma chytil záchvat dny. Nikdy som o takej chorobe nepočul. Nevedel som ani dostúpiť na nohu. Po prílete domov mi lekár vysvetlil, že mám panskú chorobu, pri ktorej sa ukladajú kryštáliky kyseliny močovej v kĺboch. Dostal som injekciu, po ktorej som od bolesti spieval ako Pavarotti,“ spomína muž, ktorý sa môže pochváliť aj stretnutím s dánskou či belgickou kráľovnou.

Nič nebolo zadarmo

Životnú partnerku si Karol Konárik vybral naozaj dobre. Popri svojej lekárskej praxi, jeho spievaní a podnikaní na rôznych frontoch porodila a vychovala štyri deti. Samozrejme, aj s jeho výchovným vkladom. Je pyšný na to, že dcéra Katka a Monika a synovia Karol a Marián si museli veci zaslúžiť, nič nedostali na zlatej tácke. „Hovorili mi, že som istým spôsobom drž­groš,“ netají.

„Synovia sa zaoberajú developerstvom, spolu stavajú byty v Chorvátsku a teraz odovzdávali aj krásny rezort na Donovaloch. Robia to skvelo, mám z nich radosť. Dcéra Monika je doktorka práv, s manželom sa stará o golfový rezort. Dcéra Katka vedie zasa s manželom hotel v Sielnici,“ vymenúva biznismen, ktorý má najradšej všetko pod palcom, a povzdychne si, prečo sú rodinné podniky problematické. „Cudzieho manažéra pri prešľape pošlete do 24 hodín preč, keď je to rodina, nemôžete nikoho vyhodiť...“

Rodina je najviac. Zľava: vnuk, vnučka, Silvia - priateľka syna Mariána, dcéra Katka a syn Marián. Zdroj: archív Karol Konárik

Zaspieva každému

Karol Konárik objavil čaro podnikania hneď po nežnej revolúcii. „Už keď som mal kapelu, vedel som narábať s peniazmi a po roku 1990 som začal vyrábať audiokazety. Robili sme ich pre Opus a Supraphon tisíce. Otvorili sme tiež na Slovensku niekoľko minilabov na tlač fotografií. To boli začiatky,“ hovorí.

Neskôr prišli väčšie úlovky, napríklad privatizácia štyroch pivovarov, ktoré kúpil za vyše dvesto miliónov korún. Na konštatovanie, že má dodnes nálepku „Mečiarov privatizér“, reaguje, že pivovary privatizoval za vlády Jána Čarnogurského, po tom, ako bol Vladimír Mečiar odvolaný.

Princíp válova

Na margo Vladimíra Mečiara, ktorému spieval na mítingoch HZDS, hovorí: „Vidím to tak, že keď Mečiar išiel do politiky, učil sa. Ukážte mi toho génia, ktorý vedel v roku 1990, ako urobiť z komunizmu kapitalizmus. To nevedel nikto. Akurát Václav Klaus urobil kupónovú privatizáciu, ale nakoniec to boli len kúsky papiera, mohli dať radšej ľuďom po sto korún. Nikto vtedy nerozumel ničomu.“

Karol Konárik vstúpil v roku 1994 za HZDS do parlamentu. „Neprišiel som tam ako žobrák, ale na mercedese ako človek, ktorý si vedel zarobiť. Keď som sa pozrel na Jána Ľuptáka, chytil som sa za hlavu... Aj mnohí iní prišli na starých embéčkach, ale keď odchádzali z parlamentu, išli na celkom iných autách. Dnes je to rovnaké.

Kradlo sa v 90. rokoch, kradlo sa aj v roku 2021. Garantujem vám, že sa bude kradnúť aj v roku 2025. Je to tak, že jednu sviňu odoženiete od válova, príde druhá, potom tretia. Ten válov stále funguje. Áno, tak vnímam politiku. A nie je to len u nás, pozrite sa na západné krajiny. Veď odtiaľ to prišlo. Za komunistov, keď ste niečo ukradli, skončili ste v base, nepracovali ste, išli ste do basy. A dnes?“ dvíha obočie.

Zaspieva

Na otázku, či by šiel ešte do politiky, reaguje: „Nikdy viac! Dokonca keď do nej zabŕdol môj syn Karol za SNS, povedal som mu: Rob si radšej svoje, pracuj, zarob. Ja tiež plačem, keď podávam daňové priznanie, ale môžem pokojne spávať, že nepríde NAKA. Nikomu nie som nič dlžný. Politika sa musí zmeniť, to nemôže byť zárobková činnosť.“

Je v kontakte s Vladimírom Mečiarom? „Či je to Miky Dzurinda alebo Vlado Mečiar, každého rád pozdravím. Aj zaspievam. Lebo mne nikto neublížil, ja som sa nestaral, čo kto robí, staral som sa o to, aby moja firma existovala a nemala dlhy,“ hovorí.

Rád vraj zaspieva na rôznych akciách aj bez honoráru: „Nie som na to odkázaný, radšej nechám výťažok detskému domovu. Urobí mi to radosť. A ani sa nepotrebujem fotiť s darovacími šekmi. Keď som s dcérou Monikou niesol na detskú onkológiu 15 000 eur, nevolali sme kamery...“

Má rád Chorvátsko

Karol Konárik hovorí, že osud ho naveky spojil s Chorvátskom, kde začal svoju hudobnú kariéru. „Už vyše 20 rokov som tam ako domáci,“ hovorí. Na ostrove Dugi otok kúpil a zveľadil v roku 1994 hotelový komplex Božava, ktorý síce predal, ale na ostrove Iž vlastní haciendu, kam chodí oddychovať. Okrem Chorvátska miluje chatu v Tajove.

„V Chorvátsku som najradšej v apríli a máji, keď ešte niet turistov. Rád si tam zájdem do kaviarne, sadnem si, pozerám na more, keď prídu kamaráti, pozvem ich na pivo, dáme si dobré chorvátske jedlo,“ zasníva sa v januári spevák. Romantiku hneď preruší obchodnou informáciou, že v Chorvátsku založil aj fabriku na minerálky, ale svoj podiel predal svojmu obchodnému partnerovi. Upriamiť pozornosť chce na inú vec: „Smejem sa z toho, že sa u nás robí haló zo zálohovania plastových fliaš. Chorváti to robia už pätnásť rokov...“