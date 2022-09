Keď sa známi, kolegovia či priatelia zídu po lete, zvyčajne sú veľkou témou aj dovolenky. Vypnúť túži každý. Mamba a Tony by sa však veľmi nezapojili do debaty. „Neboli sme na žiadnej dovolenke, ani len na výlete. Za celé leto sme dvakrát vyrazili na kúpalisko. Toto leto bolo pre nás v tomto smere asi najhoršie zo všetkých liet. Ani sme si nestihli uvedomiť, že nejaké bolo,“ povedala nám speváčka, ktorej napriek tomu neschádzal z tváre úsmev. Sú aj horšie drámy.

Pracovný kolotoč

Neužijúc si veľmi leto, obaja vpadli do pracovného kolotoča. Mamba sa okrem iného vrátila do Divadla Nová scéna, kde sa po letnej prestávke opäť rozbehol muzikál The Bodyguard. Hrá v ňom hlavnú úlohu, po ktorej túžila okrem iných aj speváčka Nela Pocisková. Na režisérovu ponuku najskôr kývla, ale napokon ju prepadli také pochybnosti, či to bude pri inom projekte a dvoch deťoch stíhať, že nakoniec piesne milovanej Whitney Houston dostali šancu spievať iné speváčky. Netají, že to oľutovala.

Na rozdiel od Nely, Mamba, ktorá má síce „len“ jedno dieťa, ale má aj svoj biznis, do toho išla. A neskrýva nadšenie.

„Je to krásny projekt, aj keď náročný. Keď vidím, ako sú ľudia v hľadisku unesení, je to pre mňa zadosťučinenie,“ hovorí. Náhoda chcela, že Nelu aj Mambu teraz spojil iný projekt – zaspievali si spolu v šou Tvoja tvár znie povedome.

Chápe jej ľútosť

„My s Nelou nemáme kvôli Bodyguardovi žiaden konflikt. Jej ľútosť nad tým, že v muzikáli nespieva, je úplne logická. Ale my sa máme úprimne rady, obe sme si spoločné vystúpenie v Tvári užili, máme podobný hudobný vkus. Bola by to super jazda, keby sme sa v Bodyguardovi stretli, ale nevyšlo to, možno v inom projekte...“ zareagovala Mamba.

Manolo si zapamätal melódiu

Jej trojročný syn Manolo sa už bol pozrieť na maminu v divadle, a ako nám prezradil Tony Porucha, dokonca si po príchode domov pospevoval niektoré pesničky. Hneď dodal, že syna netlačia do žiadnej umeleckej činnosti, ani do spevu, ani do tanca. „Púšťame si pesničky, robíme pri tom ,srandu‘, ale nechcem tým dosiahnuť, aby raz tancoval len preto, že ja tancujem. Ak ho to bude baviť, prosím, ale nechceme, aby mal stresy a tlaky. Nech je hlavne šťastný,“ dodal múdro.

Tonyho partnerka prikývla: „Tony je dokonalý otec, lepšieho som si nemohla priať.“ A s humorom jej vlastným dodala: „Ako keby to robil za peniaze, tak sa správa…“

Tony Porucha so synom Manolom. Zdroj: MARTIN DOMOK

Odprevádza ho radšej otec

Mamba si nevie vynachváliť, ako si jej dvaja chlapi rozumejú. Veľmi to pomohlo aj pri synovej adaptácii na materskú školu. „Teraz išiel do druhého ročníka a konečne si to začína užívať. Prispôsobovanie sa na škôlku bolo totiž veľmi ťažké. Od začiatku nebol typ, ktorý by sa do nej tešil, takže sme bojovali,“ povedala speváčka.

Plakala aj ona? „Jasné, boli to veľké plače z jednej aj druhej strany. Bolo to pre mňa psychicky náročné. Ale Tony to zvládal celkom v pohode a dopadlo to tak, že malého začal vodiť do škôlky on. A tak to aj ostalo. Ja s ním chodím výnimočne, keď Tony nemôže kvôli práci,“ prezradila.

Z cesty do škôlky skrátka urobil otec príjemnú rutinu, počas ktorej naháňajú obludy, bojujú, vyhýbajú sa tieňom, prosto sa hrajú. Škôlkar si to užíva. „Je rád, že môže ísť s tatinkom, lebo keď ide s maminkou, je to nuda,“ zasmiala sa Mamba.

Už sú to tri roky

Zmysel pozrieť sa na veci s ľahkosťou im dáva zrejme silu zvládať aj nekonečné budovanie ich vysnívaného domu neďaleko Bratislavy, v ktorom chceli už toto leto bývať. Nestalo sa.

„Tri roky ho dávame dokopy, ani nie je možné, čo sme tam pozažívali,“ chytila sa za hlavu Dáša. Akoby im nestačilo, rozhodli sa pre rekonštrukciu bytu, ktorá sa natiahla na tri mesiace. „Naraz sme robili oboje. Úprava bytu, ktorý bol v takom staršom stave, mala byť pôvodne menšia, ale zvrhlo sa to na kompletnú rekonštrukciu. Bolo to teda dvojnásobne časovo náročnejšie, ako to malo byť, a preto nebolo v našich silách robiť naraz dom aj byt. Dom sa teda opäť spomalil a odložil…“ zopla ruky speváčka. Dodala však, že dom síce ešte nie je obývateľný, ale sú vo fáze dokončovania.

Chcel byť na pódiu s ňou

Na našu poznámku, že je fajn, keď majú partneri čo robiť, lebo spoločné aktivity sú výborný tmel vzťahu, zareagovala s úsmevom: „To áno, ale my sme si hovorili, že by sme sa chceli chvíľu nudiť na nejakej dovolenke. Aj to príde, veríme tomu.“

Tony a Mamba si stále vedia užiť spoločný čas a netúžia oddychovať jeden od druhého. Preto im šliape spoločný biznis, ktorý pred dvoma rokmi rozbehli s originálnou kozmetikou, a stále sú radi na jednom pódiu.

Keď sa v máji rozbiehal muzikál The Bodyguard, Tony priznal, že nemá rád film a ani pesničky Whitney Houston. Ani do muzikálu pôvodne nechcel ísť, ale potom si povedal, že ak dostane Dáša postavu Rachel Marronovej (Whitney Houston), skúsi sa tam dostať ako tanečník, aby mali spoločné skúšobné obdobie.

„Celkovo sme vždy radi, keď v nejakom projekte môžeme byť spolu. Nakoniec som rád, že som toho súčasťou,“ vyhlásil. Najviac sa tešil z partnerky. „Som na ňu veľmi hrdý, pre mňa je v tejto úlohe úžasná,“ pozval všetkých do divadla Tony, ktorý svoju lásku k Mambe vyjadril aj tým, že si ju dal vytetovať na chrbát. Na celý chrbát! Tomu sa hovorí spoločný projekt...