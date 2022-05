Pred desiatimi rokmi na Miss Universe SR získala post vicemiss. Časom sa z blond Martiny Grešovej stala brunetka, ale i módna návrhárka. Kúsok zo svojej dielne predviedla aj na tohtoročnom finále českej súťaže krásy, no ohúriť sa jej podarilo i šperkami. Hlavne ich cenou! Mali hodnotu jeden a pol milióna českých korún, čo je v prepočte vyše 60-tisíc eur! „Dokopy som mala na sebe 710 kusov diamantov, prevažne šlo o prstene z kolekcie Glamour Edge. Oživili sme ich aj ikonickým prsteňom tejto značky v tvare kvetu, kde je každý jeden diamant ručne vkladaný pod mikroskopom. Konkrétne tento jeden prsteň obsahuje 374 diamantov,“ opísala Martina skvosty.

Nie je to „sranda“

Na Miss síce ohúrila, aké šperky však preferuje v súkromnom živote? „Vlastním skôr jemnejšie, vhodnejšie na bežný deň. Ale keď som na Miss mala na rukávoch šiat veľké perie, hodili sa mi k tomu masívne prstene. Chcela som niečo veľké, aby to doplnilo celý look. Mala som predstavu o veľkých ružových diamantových prsteňoch. Keďže šaty boli ku krku, tam hore sa toho veľa nehodilo,“ vysvetlila svoj zámer.

Pustiť krehkú ženu z pražského klenotníctva do ulíc, následne na podujatie a potom o dva dni naspäť do butiku s exkluzívnym „nákladom“ nie je len tak... Dôverujú jej? „Ale áno,“ vraví so smiechom. „Pred rokom som mala od nich požičané šperky za dvestopäťdesiattisíc eur. Podpísať hmotnú zodpovednosť za taký šperk však nie je ,sranda‘. Nebojím sa, že by ma niekto okradol, viac mám strach z toho, aby sa náhodou niečo nerozoplo, neskĺzlo…“