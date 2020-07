Predčasom ste ohlásili, že si dávate pauzu a ospravedlnili ste sa aj fanúšičkám vašich šperkov, že do ich šperkovníc dlhšiu dobu nič nové nepribudne. Nebola to len momentálna únava, nerozmysleli ste si to predsa len? Vždy ste prezentovali, že šperky sú váš život…

- Nebolo to spontánne rozhodnutie, šperky sú môj život a aj budú naďalej. Len tých 99 percent činností a denno-denných situácií, ktoré mi prinieslo do života budovanie značky, nie sú môj život, to je práca - a niekedy, a veľmi často, je náročné skĺbiť 24 hodinovú prácu, tvorbu a rodinný život. Málokto si vie predstaviť čo všetko to prináša, obzvlášť keď sa okrem práce ženy stotožňujú aj s mojím osobným príbehom. Stratila som slobodu a nasadla som do veľmi rýchlo idúceho vlaku, ktorý nezastavuje a neustále naberá rýchlosť a veľkosť. Respektíve nenasadla som doň, skonštruovala som ho z ničoho a sama mu velím. Je mojím plným právom tento vlak zastaviť.

Ako dlho zrelo rozhodnutie venovať sa viac deťom a manželovi? Čo bolo tou poslednou kvapkou v pohári, aby ste zabuchli ateliér?

- Nie som typ človeka, ktorý rieši takéto zásadné rozhodnutia spontánne. A manželovi a deťom sa venujem podľa môjho názoru viac ako ktokoľvek, kto chodí do klasickej práce s pracovnou dobou. S deťmi chodíme takmer denne na výlety, do lesa a na ihriská. Pracujem, keď sú deti v škôlke, alebo na návšteve u starých rodičoch, alebo po nociach. Toto rozhodnutie padlo najmä pre to, že som nemala dosť času na tvorbu a štúdium našich koreňov. Nikde som nepovedala, že nebudem tvoriť a že „zabuchnem ateliér“ u nás to totižto nie je ani možné fyzicky, pretože ateliér mám 2 metre od postele. Práve tento nedostatok času a tempo, ktoré mám ma prinútili počas koronovej izolácie zhodnotiť, či štýl života aký žijem je správny. A nebol. Preto musím všetko to ako som doposiaľ pracovala, tvorila a žila zmeniť od základov. Každý sme si predsa strojcami vlastného šťastia.

Nie je za tým vyhorenie? V minulosti ste priznali, že vás táto nočná mora všetkých tvorivých ľudí postihla celou silou dvakrát...

- Tentokrát to nie je o vyhorení. Viem presne definovať, čo je zle a čo treba zmeniť. Keď som pred cca desiatimi rokmi mala „vyhorenie“, nevedela som v sebe nájsť motiváciu pokračovať, tvorba ma nebavila a mala som pocit, že sa nemám kam posunúť. Dnes je to práve naopak, tvoriť ma baví, len na to popri tom celom kolose nemám dostatok času. A čo sa týka posúvania značky, mám na stole niekoľko stratégií na rozvoj, ale tiež na ne nezostáva čas.

Možno sa pod celú situáciu podpísala aj koronakríza, ktorá uzavrela peňaženky verných zákazníčok? Nový šperk je možno v týchto neistých časoch zbytočný luxus…

- Toto nie je vôbec pravda a samu ma to prekvapilo. Tento rok so skromným odhadom už v prvej polovici vidíme, že to bude náš najúspešnejší rok čo sa týka predaja šperkov. Zúročilo sa totiž to, že som svoju značku vybudovala na vzťahu medzi mnou a mojimi zákazníčkami, ktoré ma počas koronaizolácie podržali a nie len to, vďaka nim som mohla počas izolácie vytvoriť poslednú a limitovanú kolekciu s názvom LUBINA. Táto kolekcia sa takmer vypredala tri hodiny po spustení oficiálneho predaja. Preto by som v mojom kontexte bola veľmi opatrná pri používaní slova koronakríza. A ďakujem všetkým mojim fanúšičkám, že nás podržali. Osobne si myslím, že táto doba bude priať rozvoju lokálnym značkám a verím, že časom by sme mohli konečne vytlačiť svetovú konkurenciu z trhu.

Koľko stoja vaše šperky?

- U nás si môžete kúpiť drobné šperky od 15 eur po veľké dominantné náhrdelníky za 200 eur.



Šperkárov, amatérskych alebo vyštudovaných je, mám pocit, pomerne veľa. Čo alebo kto rozhodlo vo vašom prípade o úspechu, ak za úspech považujeme to, že sa o niekom hovorí nielen v jeho odborných kruhoch, ale jeho produkt sa objaví na nejakej známej osobnosti, ktorá ho spropaguje?



Úspech je veľmi zvlášte slovo, každý vníma úspech rôzne. Mnohí, keď sa párkrát objavia v médiách, alebo im narastú followeri na sociálnych sieťach menia alebo lepšie povedané ukazujú svoje charaktery a už to považujú za úspech. Je mnoho slávnych ľudí, ktorí majú ledva na chleba, ale svoju rolu slávy nikdy neprestanú hrať. Pre mňa je úspešný človek ten, ktorý robí akúkoľvek prácu, ktorá ho napĺňa a zarobí si tým na život seba a svojej rodiny. Mnoho šperkárov tvorí akoby len pre seba a reálne zamestnanie, vďaka ktorému platia účty, je diametrálne odlišné. Takúto tvorbu by som nevedela robiť, neviem si predstaviť tvoriť pre svoj dobrý pocit a pre nejaké zbytočné vernisáže, ktoré nikoho nezaujímajú. Ja tvorím šperky pre ženy, ktoré ich rady nosia a sú vďaka nim šťastné, bez ohľadu, či sú to slávne ženy alebo ako ja, bežné.

Málokto sa môže napríklad pochváliť, že sa jeho šperk zapáčil dnes už bývalej vojvodkyni Meghan…

Ktoré známe ženy majú vo svojej kolekcii vaše šperky?

- Na Slovensku je ich mnoho, zo začiatku ich bolo viac, respektíve som o nich viac vedela. Dnes vnímam hlavne množstvo mojich zákazníčok a verných zberateliek. Ale čo sa týka mien tak šperky majú pani prezidentka Zuzana Čaputová, Zdenka Predná, Kristína Peláková, Zdena Studenková, Iveta Malachovská, „Fihatralala“, Mary Bartalos, Barbora Švidraňová, Judit Bárdos, Kristína Farkašová a mnohé iné.

Vytvorili ste niečo mimoriadne na zakázku, čo vám bolo aj ľúto dať preč?

- Nerobíme šperky na zákazku.

Zviditeľnila vás aj Zuzana Čaputová, ktorá prišla voliť vo vašom kabáte s vyšitým ľudovým ornamentom. Reakcie boli rôzne – od potlesku až po kritiku. Posúva vás kritika dopredu alebo demotivuje?

- Konštruktívna kritika vždy posúva, ja som si sebe najväčším kritikom. Neviete si predstaviť, ako si viem sama sebe vynadať, keď sa mi v tvorbe niečo nepodarí. Čo sa týka pani prezidentky, my sme nemali kritiku na samotný kabát, ale na to, že som dala post Zuzany v kabáte pred voľbami. Ja som Zuzanu volila, nehanbím sa za to a doteraz som hrdá, ako dôstojne nás reprezentuje. V zahraničí je bežné, že umelci prezentujú svoje politické preferencie úplne konkrétne. Tu keď príde umelec s náznakom preferencie, hneď ho ľudia lynčujú, že sa to nepatrí.

Bez povšimnutia neostala ani vaša účasť na Plese v opere, kde ste mali šaty od Jany Pištejovej s výšivkou z Telgártu a k tomu vlastnú sponu v zapletaných vrkočoch. Čakali ste negatívne reakcie, ktoré prišli aj popri tých pozitívnych? Nebol zámer aj trochu provokovať?

- Čakala som pochopenie, aj nepochopenie. A dostala som obe. Reakcie ľudí sa, žiaľ, dajú predvídať. Účel bol priniesť dialóg. Ako môžu zapletané vrkoče provokovať? Mnoho ľudí, prežije svoje životy v oklieštenej realite vytvorenej názormi pár rodinných príslušníkov, známych a denníkov, ktoré denne čítajú. Nepátrajú do hĺbky a nepoužívajú kritické myslenie. Vrkoče sú neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry. Neviem si predstaviť iný účes k šatám s ľudovou výšivkou. Aj dnes keď chodím za výskumom krojov, mi babičky ukazujú akým spôsobom si zapletali vrkoče pod čepcom. Pre mňa boli tieto vrkoče symbolom úcty voči našim predkom.

Petra Toth na Plese v opere. Zdroj: archív

Neľutujete niekedy, že ste sa ocitli medzi smotánkou, celebritami, skrátka v prostredí, ktoré nie je vždy prajné?

- Ak máte na mysli Ples v opere, tak neľutujem. Je dobré zažiť to na vlastnej koži a zbúrať ilúziu, ktorú nám médiá o takejto prestížnej akcii tlačia. Pravdupovediac, vždy som takýmito akciami vnútorne opovrhovala, dokonca prvé pozvanie na Ples v opere som odmietla, ale neskôr som si povedala, že to je ideálna príležitosť ako odprezentovať to, v čo verím, a ukázať čo najviac ľuďom krásu nášho folklóru posunutého do súčasnosti. Aby sme ako národ neboli hrdí len na športovcov a celebrity, ale aby sme boli hrdí na naše skutočné korene. Ale čo sa týka prostredia ľudí na plese tak je niekde úplne inde ako som ja. V prvom rade sa všetci dôverne poznajú a na mňa pozerajú ako na akúsi škodnú a mnohí ma nevedia zaradiť. Je tam aj veľa pretvárky, na ktorú som ja veľmi citlivá. Samozrejme nehovorím o všetkých. Ja som to brala ako pracovnú povinnosť a bola som v spoločnosti môjho manžela, s ktorým je všade dobre. Všetky Plesy v opere som opustila pred dvanástou hodinou ako popoluška.

Čo vás najviac zaskočilo?

- Dve skúsenosti z Plesu v Opere sú pre mňa fascinujúce a to, že asi je účelom absolvovania Plesu v opere tá ikonická fotografia pred fototapetou s logom Plesu v opere. Ľudia stoja v hodinovej rade na fotku. Sú tam hviezdy, ale aj menej známi ľudia. V tej chodbičke je asi 50 stupňov a stáť v róbe a vo vysokých opätkoch je nadľudský výkon. Mne sa, našťastie, vždy podarilo odfotiť sa skôr a nemusela som toľko čakať. Ale keby som nereprezentovala dielo návrhárok, tak by som nevidela veľký zmysel stáť v tej rade. Mnohé, ženy tam stoja v šatách z požičovne a do módnej polície sa nikdy nedostanú, napriek tomu tam stoja.

Druhá veľmi zaujímavá skúsenosť je, že človek by si myslel, že keď je Ples v opere najprestížnejšia spoločenská udalosť, tak sa k nej priamo úmerne budú správať aj hostia. Žiaľ, opak je pravdou. Muži mi neustále stúpali na šaty, videli len jedlo a pitie a strkali sa a bez ospravedlnenia odkráčali. Gentlemanov by ste hľadali márne. Tento rok sme boli v lóži s nemenovanými športovcami a jednu z ich manželiek pohoršilo, že počas programu opäť spomínajú charitatívny účel: „Veď to bolo napísané v pozvánke tak načo o tom opäť hovoria“ a mnoho iných zábavných situácií...

Na sociálnej sieti ste pomerne ostro reagovali na názor fanúšičky, že vaša posledná kolekcia je pre ňu sklamaním...

- Áno jedna tak reagovala, vybrala som si schválne jej komentár, aby som ukázala, ako neslušne sa vieme k sebe občas správať. Nešlo ani tak o obsah tohto komentára ako o formu. Ja viem, že svojou tvorbou sa nezapáčim každému, nie je to ani môj účel a ani sa nestalo nikdy v histórii ľudstva, že by sa akékoľvek dielo páčilo všetkým. Veď si pozrite históriu napríklad Eiffelovej veže a dnes vďaka nej zarába Paríž milióny na turizme. Problém je skôr vo forme - ak by to takto povedala či napísala žene, ktorá si dostatočne neverí a nemá podporu, tak by mohla zničiť jej sebavedomie. Mnoho žien sa vďaka takejto nepodpore ani len neodváži plniť si sny a venovať sa tvorbe profesionálne. Kolekcia LUBINA, ktorá bola pre túto dámu takým sklamaním sa takmer celá vypredala do troch hodín od spustenia. Takže našťastie malo mnoho iných žien opačný názor.

Človeka vraj najviac posúvajú pády a prehry – tam sa ukáže, ako je pripravený na život. Prvé sklamanie ste zažili zrejme keď vás neprijali na VŠVU študovať šperk. Ako si na to spomínate?

- Áno to bolo pre mňa v tej dobe skutočným sklamaním, niekoľko rokov som sa na štúdium šperku pripravovala a fokusovala som sa len na tento jeden cieľ. Nedostala som sa ani do druhého kola a zrútil sa mi môj detský svet. Mnohí mi hovorili, že tak to bežne chodí, že na VŠVU sa treba hlásiť niekoľko rokov za sebou. Ale to som si povedala, že na to nemám čas a šperky budem robiť po vlastnej línii aj bez štúdia. Dnes, s odstupom času, som vďačná za toto moje vyzreté rozhodnutie.

Druhým sklamaním bola zrejme filozofia, ktorú ste začali študovať. Neostali ste ale plávať semestrami len preto, aby ste dostali diplom. Pustili ste sa do budovania svojej značky. Kedy vznikol prvý profi šperk?

Štúdium filozofie som vzdala hneď prvý rok. Filozofia ma veľmi baví a túto školu som začala študovať najmä kvôli otcovi, ktorý si želal, aby som mala vysokú školu. Len žiaľ, otec tragicky zomrel koncom prvého ročníka a ja som si vtedy povedala, že ma na škole nič nedrží, nebudem tam strácať čas a pustím sa naplno do svojho sna. Začala som si budovať značku. Moje prvé profi šperky vznikli už počas strednej školy, potom som dostala možnosť ich odprezentovať v stylingovom štúdiu, urobila som kolekciu na mieru pre jeden obchod a neskôr som oslovila Lýdiu Eckhardt, ktorá mi dala priestor na odprezentovanie jednej z mojich prvých ucelených kolekcií.

Ako rýchlo sa vám podarilo živiť sa šperkom? Mali ste šťastie na nejakého mecenáša, alebo ste museli popri tvorbe šperkov robiť aj niečo iné?

- Práveže ja som taká tvrdohlavá, že som si povedala všetko, alebo nič. Od prvého momentu som si zarobila sama na seba a vždy keď som niečo predala, investovala som to do ďalšej výroby, nákupu materiálov a do technológie. Myslím si, že keď sa človek niečomu nevenuje stopercentne, nemôže byť úspešný. Ja som nemala žiadne zadné vrátka v zmysle stabilného tradičného zamestnania popri tvorbe. Čiže som bola nútená sa obracať už od prvej chvíle a hľadať možnosti a rýchlo sa učiť.

Sklamania v láske môžu kreativitu umelca dočasne zničiť alebo naopak, motivovať k tvorbe - keď ste sa po dvanástich rokoch rozišli s manželom, ktorý vám kedysi pomáhal vybudovať vlastnú značku, aký scenár nastal?

- Strašný, toto bolo moje prvé skutočné životné sklamanie. Mesiace v kuse som smútila z toho, že nám to nevyšlo. Nikdy som si ani len nevedela predstaviť život bez neho, zostalo vo mne úplné prázdno a z toho prázdna sa ťažko motivuje k tvorbe. Naštastie úplne nečakane vstúpil do môjho života Martin a pomáhal mi krôčik po krôčiku vyjsť z tejto temnoty. V tej dobe som už dávnejšie mala rozpracovanú kolekciu, ktorú som po tom, čo som otehotnela s druhou dcérou, dokončila. Kolekciu som nazvala Sarra, bola to moja forma ako osláviť začiatky môjho nového života. V dobe, keď som bola s bývalým manželom, som tvorila približne jednu kolekciu za tri roky. Dnes tvorím dve kolekcie ročne a mnohé iné externé produkcie.

Súčasný manžel Martin, s ktorým máte dcérku Sarru, vám tiež pomáha, respektíve pomáhal s biznisom. Ako prijal rozhodnutie, že prichádza veľká tvorivá pauza? Nebol sklamaný?

- Martin je riaditeľ našej firmy, má nastarosti všetko to, čo ja nenávidím robiť, to znamená celý manažment, byrokraciu, sklad, otvára nové predajne a má nastarosti zamestnancov. Ja sa venujem tvorbe a marketingu. Vďaka tomuto tandemu som oveľa produktívnejšia a firma sa strojnásobila. Za posledné dva roky sme si museli štyrikrát sťahovať sklad, pretože sme sa doň nezmestili. Čo sa týka môjho rozhodnutia urobiť poslednú kolekciu, tak ho plne rešpektuje a podporuje. Tiež sám vidí to tempo, v ktorom obaja popri deťoch žijeme a je rád, že trochu spomalíme. Chodíme spolu po celom Slovensku, kde študujem kroje - mňa bavia kroje a jeho bavia výlety a spoznávanie krajiny. Vždy sa veľmi tešíme na ďalšie dobrodružné cesty. Martin bude naďalej značku udržiavať kým sa ja trochu nestabilizujem a nenájdem to, čo hľadám.

Čo budete robiť so svojím workoholizmom? Skrátka čo budete teraz robiť?

- Pôjdem na dôchodok. Môžem v tridsiatich troch rokoch, nie? Toto leto chcem prejsť celé Slovensko, to je môj krátkodobý cieľ. Čo bude potom, keď si načerpám inšpiráciu, neviem.