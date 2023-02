Tak ako my máme Milku a Magdu, alebo Soňu a Zuzanu Norisové, tak v Španielsku majú Penélope a Mónicu.

To sú gény! Svet krásou a talentom síce prevalcovala Pam so štyrmi ocarovými nomináciami, z ktorých jednu premenila, v Španielsku je však aj jej mladšia sestra hviezda. A ktorá je krajšia, to sa naozaj nedá povedať.

Cena aspoň za krásu

Krásne sestry sa teraz spoločne predviedli na odovzdávaní najprestížnejšieho filmového ocenenia krajiny, Goya Awards. Penélope tam totiž mala želiezko v ohni. Nominovali ju v kategórii pre najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe za svoj výkon vo filme Na okraji. Mónica medzi nominovanými nebola, no staršiu sestru prišla podporiť, keďže manžel Bardém asi nemal čas.

Dobré gény

Krásne a úspešné sestry síce v šoubiznise nie sú bežné, tiež to však nie je celkom rarita. Veď na malom Slovensku máme Milku a Magdu Vášáryové, Soňu a Zuzanu Norisové, alebo dvojčatá Nízlove a Molnárove. Vo svete sa takto darí napríklad Kardashiankám.