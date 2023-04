Pracovať nechce, podpora jej skončila a je závislá od manžela, ktorý vyučuje hru na gitare. Dominika Gottová (49) sa mohla mať dobre. No nemá žiadne ambície a stratila aj akúkoľvek chuť do života. Údajne je stále závislá na liekoch a na alkohole. Najnovšie jedáva s bezdomovcami…

Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, Dominika pred rokmi študovala japončinu a čínštinu. Bola mladou, atraktívnou a ambicióznou ženou. Pracovala a fotila aj v rockovom časopise. Jej snaha sa rozplynula potom ako stretla svoju životnú lásku.

Jej manžel Tolkki trpí mániodepresiou a práve on ju vraj priviedol k démonom, s ktorými bojuje roky. Pred rokmi sľúbila otcovi Karlovi Gottovi, že sa bude liečiť a zbaví sa závislosti na liekoch a alkohole. Teraz sa jej okolie obáva najhoršieho. Dominika prestala podľa blízkeho zdroja vychádzať z domu a uzavrela sa pred svetom. Finančné problémy ju prinútili navštevovať útulky pre bezdomovcov. „Pochvaľuje si, že ju to takmer nič nestojí a celkom slušne sa naje. Chodí na obedy už na 11tu hodinu,“ uviedol pre český portál Aha! Informátor. Gottová pred časom odmietla ponuku stať sa tvárou otcovej kaviarne v Prahe. Vo Fínsku trie biedu, no jej okolie je už skeptické. Je len otázkou času, dokedy takto bude môcť vo Fínsku fungovať. Zatiaľ slepo verí, že bude pracovať pre svojho manžela Tima, ktorý by si chcel založiť vlastnú firmu.