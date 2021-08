Gitarista Peter Sámel napísal najväčšie hity skupiny Metalinda Ján Amos Džínový, Zaľúbená žaba, či Slnko nevychádzaj. Hoci takmer zľudoveli, väčšina jeho piesní dnes znie len z regionálnych rádií, tie celoštátne ich nehrajú.

Spomienkový koncert k 25. výročiu nežnej revolúie na Hviezdoslavovom námestí Zdroj: Julius Dubravay

„Nevieme sa tam dostať a už sme dosť starí a skúsení na to, aby sa niekam vtierali. Myslím si, že takto to vnímajú aj iné kapely, preto v rádiách stále hrajú tie isté piesne tých istých interpretov a tí istí interpreti potom vo všetkom víťazia. Už v susednom Česku, kde tento rok odohráme väčšinu koncertov, je to úplne inak. Tam nás hrávajú,“ hovorí Peter, ktorý pred rokom vypol televízor aj rádio.

„Odmietam pozerať a počúvať nezmysly, vrátane televíznych hudobných šou. Našťastie je tu internet a koncerty, kde svojich fanúšikov máme stále,“ uzatvára Peter Sámel.