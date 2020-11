Brať sa budú Xénia (21) a Lukáš (31), ktorí sa predčasom stali najkrajším párikom na Farme. Za odmenu dostali možnosť stráviť vo dvojici romantické rande. Počas večere farmár pokľakol pred farmárkou s prsteňom. “Xenka, ja viem, že možno je to veľmi skoro, ale.., Chcela by si stráviť so mnou zbytok svojho farmárskeho života?” povedal. Xénia sa rozosmiala, ale povedala áno, zaprízvukovala však, že ide o farmársky život. Hoci "snúbenci" v ten večer po trojhodinovom rande skončili v jednej posteli, došlo len na objatie. Ktovie čo bude po "svadbe"?

Z výroby šou uniklo zatiaľ to, že ženích Lukáš dostane oblek a topánky, nevesta Xénia to má ale o niečo zložitejšie. Je bez šiat! Musí si ich vyrobiť sama. Aký by to bol sobáš bez slavobrány, tú má na starosti Erik a Xénia bude z jeho diela nadšená. Erik musí pripraviť aj báseň pre novomanželov.

Novomanželov čakajú zlaté stoličky a netradičné družičky - vymódené čivavy! Svadkami sa stanú Heňo a Anka, sobášiť bude Martin Bagár.

A čo Evelyn?

Evelyn je iba hosť, ale rozhodne príde na svadbu ako kráľovná - na bielom koni menom Matej.

Každý, kto miluje tradície, môže sa tešiť na prípitky, príhovory, rozbíjanie taniera, Xénia bude prevkliekať Lukášovi vajce cez nohavice! Je to vraj ukrajinský svadobný zvyk. Chýbať nebude tradičný tanec, čepčenie, krájanie torty, hádzanie kytice. Kto ju chytí? Zatiaľ slobodná Evelyn! POZRITE SI PRÍPRAVY NA SOBÁŠ VO FOTOGALÉRII.

Anketa Hodia sa Xénia a Lukáš k sebe? áno 37%

nie 63% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný