Obľúbená reality šou Love Island Česko & Slovensko, v ktorej si mladí ľudia hľadajú lásku, ale aj bojujú o slušný balík peňazí v hodnote 75 000 eur, priniesla už po pár dňoch obrovské prekvapenie.

Veríte v lásku na prvý pohľad? Ak nie, Love Island ponúka živý dôkaz. Dvojica súťažiacich si padla do oka hneď v prvom momente stretnutia. Akonáhle do luxusnej vily na Kanárskych ostrovoch dokráčal fešák z Nitry Ladislav (25), prezývaný Lu, rozžiarili sa oči krásnej študentke z Čiech Adriane (21). Veľký romantik, ktorý skladá hudbu, bol Adrianinou jasnou voľbou už od začiatku šou, no pravidlá im spočiatku nepriali.

Láska v ohrození

Aj keď sa každý ocitol v páre s iným obyvateľom vily, veď hra je hra, stále si k sebe našli cestu. „Prvú noc vo vile som spal asi hodinu a rozmýšľal, ako z toho vykľučkujem, aby som sa dostal k Adri,“ priznal Lu pre Markízu, netajac, že bol hneď na začiatku z blondínky úplne hotový. Chémia, ktorá medzi párom fungovala, sa preniesla až do obývačiek divákov, ktorí si hrdličky od prvého momentu obľúbili. Po následnom prepárovaní konečne skončili spolu v páre. To však netrvalo dlho. Po dvadsiatich štyroch hodinách dorazili do vily ďalší súťažiaci, ktorí majú právo zvoliť si, s kým chcú tvoriť pár. A tak museli Lu a Adriana ísť od seba. A nielen to. Keďže Lu zostal bez páru, musel sa nekompromisne porúčať z rezortu. Adriana to nevedela predýchať. Netajila, že ju nikto iný nevie rozosmiať, a doslova povedala, že nechce vo vile „behať od čerta k čertovi“, len aby tam za každú cenu vydržala, aby tam niekomu rúcala vzťahy, a radšej by odišla.

Petícia za návrat

Po týždni vysielania tak zdanlivo prišiel koniec obľúbeného páriku. To však diváci nenechali len tak a zobrali veci do vlastných rúk. Proti odchodu sympatického ostrovana sa vzbúrili a začali konať. Sociálne siete v Česku a na Slovensku zaplavil hashtag #chcemezpatkylua. A nielen to. Fanúšikova Lua a Adriany začali spisovať petíciu za návrat fešného romantika do vily, ktorú okrem takmer osemtisíc ľudí podporili aj viacerí influenceri.

Tvorcovia šou tak stáli pred ťažkou situáciou, aká vo vysielaní nemá obdobu. Keď už to vyzeralo, že z vily bude musieť odísť aj samotná Adriana, ktorá mala oči a srdce len pre Lua, televízia dopriala zamilovaným zázrak, pri ktorom zapišťalo srdce každého romantika. Na balkóne vily sa objavil Lu, ktorý medzitým trávil čas čakaním v hoteli na to, čo sa stane, odrezaný od informácií, čo sa deje vo vile, a bez mobilu. Adriana bola šťastím celá bez seba. Hneď si padli do náručia a na rad prišlo emotívne stretnutie po viac ako týždňovom odlúčení.

V Love Islande sú súťažiaci v istej bubline, nemajú na starosti nič iné, len svoje emócie, podporované tvorcami, ktorí vymýšľajú rôzne úlohy a divácky zaujímavé situácie. Keď sa zúčastnení dostanú von, aj zamilovanosť je ohrozená bežnou realitou. Napriek tomu sa už niekoľko párov vytvorilo a víťazi prvej série Martin Kulhánek a Laura Chrebetová sa dokonca zosobášili. Uvidíme, či to čaká aj Adri a Lua.

Ako ich spojenie dopadne, ale aj ďalšie zaujímavé situácie v Love Islande môžete vidieť každý deň od pondelka do soboty na Voyo a vždy v nasledujúci deň vo vysielaní TV Markíza.