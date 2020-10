Soňa Müllerová (58) má so svojou maminou úžasný vzťah: "Drží ma nad vodou celý život," hovorí o nej

Moderátorka patrí k tým šťastným ľuďom v zrelom veku, ktorí sa ešte stále môžu, minimálne psychicky, oprieť o rodičov. Na Instagram v nedeľu zavesila fotografiu s vysmiatou maminou, a napísala k nej: „Dnes je vraj Svetový deň dievčat, a tak sme s mojou mamčou oslavovali. Emča (dcéra, pozn. red.) nám venovala tričká, že akože sme bohyne. No a nie sme?“ Keď sme sa moderátorky opýtali, v čom ju mama v živote najviac podržala, zareagovala: „Moja mamina ma drží celý život nad vodou. Aj keď mi je dobre, aj keď mi je zle. Je veľmi empatická, prežíva všetko so mnou, je to v podstate moja najväčšia kamarátka.“

Záhradka za činžiakom

Soňa Müllerová s mamou, ktorú predstavila láskavo ako Evičku, a dcérou Emou tvoria veselú a súdržnú trojku: „My si navzájom drukujeme a navzájom si pomáhame. Sme taká malá rodina, ja som totiž sama, takže držíme spolu. A radujeme sa zo života.“

Moderátorka sa teší najmä z toho, že mamina má 79 rokov a je zdravá. „Ona sa stará ešte o otca, ktorý hoci je stále samostatný, ale predsa len, privíta ženskú ruku. Mamina je starostlivá a zdravo varí,“ hovorí.

Energická pani, ktorá žije mimo Bratislavy, si za činžiakom dokonca urobila malú záhradku. „Majú tam takú roľu a ona si kúsok z nej skultivovala, aby mala nejakú aktivitu. Stará sa tam o kvetinky, ale pestuje aj zeleninu, aby mohla variť zo zdravých vecí. Dostala som od nej napríklad tekvicu hokaido…“ usmieva sa spokojne Soňa.

Cvičí jogu

„Mamina, ktorá stále drží pokope celú rodinu, je veľmi moderná. Vždy inklinovala k zdravému spôsobu života. Doteraz cvičí jogu. Dokonca aj za komunizmu patrila k jej propagátorom. Chodila cvičiť a učiť jogu aj do Česka. A ešte donedávna, keď nebola korona, v lete vždy chodila s karimatkami a precvičovala ženám v parku jogu a zdravé seniorské cvičenie,“ prekvapuje moderátorka. Aktívnej mame nakoniec zloží ešte jednu poklonu: „Mamina je neskutočne aktívna. Keď raz budem v jej veku, chcela by som fungovať tak ako ona – mať toľko energie a takú úžasnú schopnosť a silu pomáhať všetkým naokolo.“

