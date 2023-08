Teraz si s rodičmi vymenili úlohy. Kedysi sa o to, kde prežije Soňa Müllerová (61) prázdniny, starali jej rodičia. Rokmi sa všetko zmenilo, teraz chodia manželia Behulovci k dcére. „Moji drahí rodičia sú u mňa na prázdninách,“ napísala k spoločnej fotografii pri káve. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, Moderátorka im pripravila bohatý program. Môže si to dovoliť, pretože obaja osemdesiatnici sú ešte v dobrej kondícii a je jasné, po kom podedila mladistvé gény.

Mama Eva pravidelne cvičí jogu a pravidelne jej dáva zabrať záhrada. „Moja mamina ma drží celý život nad vodou. Aj keď mi je dobre, aj keď mi je zle. Je veľmi empatická, prežíva všetko so mnou, je to v podstate moja najväčšia kamarátka,“ vyznala sa pre týždenník Šarm. Preto nikoho neprekvapí Sonino prianie do budúcnosti: „Mamina je neskutočne aktívna. Keď raz budem v jej veku, chcela by som fungovať ako ona – mať toľko energie a takú úžasnú schopnosť a silu pomáhať všetkým naokolo.“