Zle správy o Hane Zagorovej sa šíria prakticky od chvíle, čo ochorela na Covid-19 s veľmi ťažkým priebehom. Odvtedy sa zdravotné problémy množia. Cez víkend však vydesila aj manžela. Speváčke prišlo nečakane po raňajkách veľmi zle a skončila v nemocnici.

Vydesený manžel

Operný spevák v médiách priznal, že sobota bola náročná. "Zle jej bolo niekoľkokrát po sebe a radšej si išla ľahnúť," popísal situáciu pre denník Blesk Margita, ktorý radšej zavolal záchranku. A spravil dobre, lebo do dvoch minút prišla pomoc a mnohonásobná zlatá slávica skončila v nemocnici na hematológii.

Som zúfalý!

Liečia ju tu už roky, pre poruchu krvotvorby. Teraz to však bolo akútne.

"Hanka skolabovala, pretože jej zo sekundy na sekundu odišli z tela minerály. Ubudol jej draslík, krvné doštičky, jednoducho všetko..." vysvetlil vydesený Štefan.

Napriek tomu, že sa nedávno vyrojili klebety o manželských problémoch, ba dokonca o rozluke, teraz pravidelne dochádza do nemocnice.

„Našťastie jej už minerály doplnili a Hanka je stabilizovaná. Je mi to ale tak strašne ľúto! Už sa zotavovala, pospevovala si, dokonca sa pustila do nového albumu ... som tak zúfalý! Je toho na ňu, chúďatko, v poslednej dobe naozaj už trochu dosť,“ hovorí Margita, ktorý verí, že si manželku dovezie domov do 6. júna. Presne vtedy majú tridsiate výročie sobáša. "Veľmi si prajem, aby som ju mal v ten deň už doma! Snáď to Pán Boh zariadi...Našťastie už so mnou komunikuje, to považujem za dobré znamenie, " priznal, že nestráca nádej.