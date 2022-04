Andy s manželom Stanom. „Urobili by sme to opäť,“ hovoria o rozhodnutí spojiť svoje životy.

„Nikdy som si nemyslela, že taký vek príde. Vravím si: Kedy sa to udialo? Ako je to možné? A potom sa pozriem na svojho staršieho syna, ktorý pomaly začína šedivieť, a je mi jasné, že je to tu. Na druhej strane si hovorím, že musím byť vďačná životu, pretože som zažila okrem ťažkých aj veľa krásnych chvíľ,“ hovorí bývalá moderátorka Markízy, ktorá mala byť pôvodne herečkou, no a dnes je asi najznámejšou propagátorkou zelených potravín.

Vybrala si relax

Praktická Andy si už aj vybrala narodeninový darček a tak odbremenila od starostí manžela Stana Pavlíka (67). „Pýtal sa ma, čo by mi mohol kúpiť. K takým výročiam sa asi dávajú zlaté prstene a brilianty, ale mne to nič nehovorí. Chcem ísť na trojtýždňový ajurvédsky pobyt na Srí Lanku alebo do Indie, kde budem oddychovať, cvičiť, užívať si masáže a jesť zdravú, živú stravu. Všetkým, ktorí prídu na moju oslavu, som oznámila, aby mi nekupovali žiadne darčeky, ale ak chcú, aby mi prispeli na tento relax,“ hovorí oslávenkyňa, ktorá sa teší, že pricestuje aj jej mladší syn Michal s priateľkou Ivankou zo Švajčiarska.

Neubližovať iným

Hoci sa necíti na to, že by mala na torte sfúknuť šesť desiatok sviečok, pýtame sa, či bilancuje a rozmýšľa, čo mohla urobiť v živote lepšie. „Nie, ja si takéto otázky nekladiem, pretože to zvádza k trýzneniu duše. Všetko v živote sme mohli urobiť lepšie, ale aj horšie. Nedávam si teda otázky, ktorých odpoveďou môžu byť výčitky. Ja viem, že v danej chvíli som robila to najlepšie, čo som vedela,“ hovorí.

„Rokmi prichádzam na to, že najdôležitejšie sú vzťahy a na tých mi najviac záleží. Chcem, aby ostali čisté. Celý život sa učím ľudí ani v myšlienkach neposudzovať, neodsudzovať a nikomu neubližovať. Chcem ľuďom veriť, že robia to najlepšie, čo vedia,“ dodáva. Keď hovorí o ubližovaní, nedá sa nespomenúť si na jej dávny výrok o tom, že má výčitky kvôli manželovi Stanovi Pavlíkovi. Prečo?

Nestretávajú sa

Prvý Andrein manžel bol študentská láska. V druhom ročníku sa jej narodil syn Adam s detskou mozgovou obrnou, o tri roky prišiel na svet Michal. Keď sa manželstvo následne rozpadlo, mala len 26 rokov. Musela sa pretĺkať, ako vedela. Na životnú lásku natrafila práve v Markíze. Stano Pavlík bol ženatý a mal dve neplnoleté deti, lenže vzájomná príťažlivosť bola silnejšia. „Áno, naša láska bola dôvodom odchodu Stenlyho z manželstva. Dcéra a syn sa s ním nestretávajú už 26 rokov. S vnúčikom od syna sa mu podarilo vidieť len dvakrát...“ vraví Andy.

Prítomná trauma

Otvorene hovorí o tom, ako sa s tým vyrovnala, pretože táto trauma je v ich vzťahu stále prítomná. „Naučila som sa s tým pracovať, nevyčítam si, že som to urobila, pretože keby bol vzťah s matkou jeho detí v úplnom poriadku, nebol by priestor zamilovať sa do inej ženy. Nechcem to posudzovať ani ukazovať na nikoho prstom, som tá posledná, ktorá si to môže dovoliť, ale odpustila som si, že som prispela k rozbitiu rodiny tým, že žijem. Ale toto je moja cesta.

Snažím sa byť pri mojom mužovi, lebo je pre neho extrémne ťažké spracovať, že nie je so svojimi deťmi. Mrzí a bolí ho to už takmer 27 rokov! Obdivujem ho, ako to zvláda, ako s tým dokáže fungovať. Istého smútku sa človek nikdy nezbaví, vidím na ňom, ako posmutnie, keď príde napríklad deň ich narodenín, to je iný smútok, ktorý ho v očiach prezrádza... Ak sa nevieš priblížiť k svojim deťom, bolí to. Náš život je tým poznačený, ale keď sa ho opýtate, či by to urobil opäť, povedal by, že áno. Ale daň za náš vzťah je vysoká,“ hovorí otvorene Andy.

Zvládli krízy

Rozhodla by sa tak aj ona? „Áno. Toto je naša cesta aj s tými slzami, nie však z výčitiek, ale zo smútku, že nie sme kompletná rodina, že sa nemôžeme stretávať, komunikovať. Aj ja by som ich mala určite rada. Je to smutné a istým spôsobom to poznačilo náš vzťah, ale sme spolu, ľúbime sa a urobili by sme to opäť,“ uzatvára pokojným tónom citlivú tému.

Andy sa netvári, že v ich manželstve neprišli búrky. Ona je Baran, manžel Kozorožec a občas to iskrí. „Každú krízu sme zvládli a povedali si, že chceme byť spolu. Keď sa deň nevidíme, už som ako na ihlách a on to má rovnako.“

Dvojica je spolu takmer 27 rokov. Na otázku, či sa jej ženy pýtajú, ako si udržať muža, reaguje: „To sa spýtajte jeho, ako to, že pri mne zostal. (Smiech.) Mám v génoch, že dokážem vytvoriť tlak z prehnanej starostlivosti. Občas ma Stanley upozorní, že nie je moje dieťa... Každý máme svoje neduhy a ja na tých svojich pracujem.“

Adam je odmena

Vyrovnať sa s vážnym zdravotným problémom dieťaťa pre matku nie je jednoduché. Andy však vraví, že v mladosti sa všetko akosi inak znáša. „Niekedy ani nerozmýšľaš, ale jednoducho ideš, robíš, čo vieš. A hlavne, keď mi bolo ťažko, naučila som sa prijímať pomoc, nebola som zbytočne hrdá. Dnes sa to snažím oplácať mojej mame, byť jej nablízku a podporovať ju aj finančne,“ vraví.

Tridsaťosemročného Adama berie dnes ako svoju najväčšiu odmenu. „Na to som však tiež musela prísť, dospieť. Kedysi som sa pýtala, prečo sme dostali takýto trest, prečo práve on a ja? Ale Adam má svoj život a vzhľadom na to, akú má ťažkú diagnózu, podarilo sa u neho aj vďaka asistentovi dosiahnuť samostatnosť do maximálnej miery, ako sa dá. Podporujeme ho v jeho aktivitách, v speve, má svoj byt, svoju prácu a myslím si, že je šťastný,“ hovorí Andy, ktorá sa oslobodila od jedného materinského strachu. Strachu o to, čo bude s Adamom, keď tu raz ona nebude.

Príde niekto iný

„Moje problémy som odovzdala Bohu. Adam je láskavý a citlivý človek a viem, že keď tu nebudem, pomôže mu niekto iný,“ hovorí. Andy vraví, že vždy sa rozhodovala srdcom, ale vie urobiť aj veľmi racionálne rozhodnutia a urobiť zmenu v pravý čas. Tak sa vzdala napríklad milovaného domu v Studienke na Záhorí.

„Studienka bola domov a vravela som, že domov sa nepredáva. Ale prišiel moment, keď som začala vnímať, že mi pribúdajú roky a starať sa o dve domácnosti je náročné. Keby sme mali vnúčatá, asi ho nepredáme. Ale odrazu sme zistili, že dvadsať rokov chodíme cez víkendy do Studienky, žiadne divadlo, vernisáže, kaviarne a posedenia s priateľmi... Predali sme ho teda dobrým ľuďom a išli načas do podnájmu. Dnes žijeme v dvojizbovom byte v Petržalke s predzáhradkou, ktorý má 80 m², a mne sa naozaj uľavilo. Sme tu šťastní,“ hovorí.

Markíza bola míľnik

Andy, ktorá vyštudovala VŠMU, sa herečkou napokon nestala. V živote si vyskúšala všeličo, od dabingu cez sekretariát vtedajšej Demokratickej strany, moderovanie v televízii, prácu pre zdravotne znevýhodnených, ale aj prácu realitami. Dnes vnútorne cíti, že sa mala dať na veterinu ako jej starý otec. Vzťah k zvieratám má, veď milovala aj svojho koňa Cisára, ale už je neskoro začínať. Ostáva pri alternatívnej medicíne, propagácii zdravého životného štýlu a zelených potravín, najmä jačmeňa a chlorely.

„Obdobie v Markíze bolo mojím najväčším míľnikom. Okresalo ma, sňalo ružové okuliare v tom zmysle, že som pochopila, že moderovanie nie je jednoduchá činnosť. Ale je pravda, že keď vám to ide, sú to ľahšie zarobené peniaze, ako keď konzultujem s niekým jeho zdravotný stav a treba mu nastaviť, čo má a hlavne čo nemá jesť... To je určite zodpovednejšia činnosť. A tiež krásna, keď potom dostanete spätnú väzbu: Ďakujem, cítim sa o osemdesiat percent lepšie,“ hovorí Andy, ktorá s manželom prevádzkuje e-shop. Ponúkajú zelené potraviny, vitamíny a výživové doplnky na zdravie aj krásu, ale tiež vhodné pre športuchtivých ľudí. „Všetko, čo ponúkame, je veľmi potrebné hlavne v dnešnom omikronovom období, ktoré stále nepominulo,“ prízvukuje.

Životné motto

Dospela Andy k nejakému svojmu životnému mottu? „Jedno znie: Zomrieť zdravá. Nechcem umierať na chorobu a bolesť, a preto robím všetko, aby to tak nebolo, kŕmim si telo správnou stravou a dušu literatúrou, kurzami osobného rastu a konzultáciou so životnou koučkou Vierkou. Duša je najdôležitejšia, pretože ak si v pohode, neuškodí ti ani rezeň. A druhé motto je: Nerobím iným to, čo nechcem, aby oni robili mne. Chcem byť jednoducho dobrým človekom a dúfam, že som,“ uzatvára s úsmevom.