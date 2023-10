Čo všetko sa môže stať, keď je človek hermafrodit? Uvidíte to v česko-slovenskom detektívnom filme Úsvit inšpirovanom skutočnou udalosťou.

Zdalo by sa, že téma iného pohlavia je horúca len v súčasnosti, keď si na nej prihrievajú polievočku politici oboch táborov. Nie je to však pravda. Ľudia, ktorí to majú komplikovanejšie aj bez predsudkov, tu boli vždy a je isté, že vždy okrem nepochopenia museli riešiť aj mnohé problémy. Hovorí o nich nová výpravná dráma Úsvit, ktorá sa odohráva v predvojnovom Československu 30. rokov. Baťovské mestečko pod Tatrami síce neexistovalo, ale scenár o desivom náleze mŕtveho dieťaťa v areáli továrne má pravdivý základ.

Desivý nález

V roku 1937 prichádza do podtatranského mesta Svit riaditeľ továrne so svojou ženou, aby tu podľa vzoru baťovského Zlína vybudovali moderné priemyselné mesto. V areáli továrne sa však nájde pohodené telo novorodenca. Šok je o to väčší, že mŕtve bábätko je chlapec aj dievčatko, má mužské aj ženské pohlavné orgány. Kde sa tam tento človiečik vzal a naozaj ide o vraždu? Odpovede na tieto otázky si nekladie len polícia, ale aj továrnikova tehotná manželka, ktorá je vzdelaná a osvietená žena, a vie, že veci môžu byť oveľa zložitejšie, než sa javia na prvý pohľad.

Vie, o čom hrá

Aj pre jej predstaviteľku českú herečku Elišku Křenkovú to bola nová téma, ktorá ju okamžite zaujala. Držiteľku Českého leva, ktorú možno poznáte zo seriálov Vyprávěj či Iveta, kde hrala sestru Bartošovej, šokovalo, že nejde o okrajový problém, ako by sa zdalo. Scénarista zistil, že výskyt intersexuálnych detí je rovnako častý ako počet ryšavých ľudí v populácii.

Režisér Matěj Chlupáček preto zámerne do jednej z kľúčových rolí obsadil človeka, ktorého sa to priamo týka. Transgenderový herec Richard Langdon vo filme debutuje a dodáva na autenticite. Zaujímavý je aj samotný režisér, ktorý na seba hneď upozornil svojím celovečerným debutom v roku 2014. Vtedy najmladší český režisér na plátne vyrozprával príbeh dospievajúcej Jolany, ktorá je predmetom sexuálnej túžby nevlastného otca. Úspešný je však aj v réžii seriálov či ako producent a momentálne chystá film o Karlosovi Vémolovi. Na Úsvite sa výrazne podieľali aj Slováci. Okrem toho, že sa nakrúcalo aj pod Tatrami, scenárista Miro Cifra je rodák z Vernára a v snímke si zahrala plejáda slovenských hercov ako Marián Mitaš, Ján Jackuliak, Judita Hansman, Dávid Hartl, Ivo Gogál, ale aj režisér Anton Šulík.