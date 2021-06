Ak by niekto na území Česko-Slovenska tvrdil, že nevie, kto je Dara Rolins, tak by klamal. Blondínka, ktorá si kedysi sladko štebotala ako Darinka Rolincová, sa šoubiznisom prediera už štyridsať rokov!

Sexi puma

Silné rodinné zázemie, ambiciózna a tvorivá sestra Jana, diár zapísaný číslami na vplyvných ľudí a azda i ostré lakte spravili z dievčatka z Bratislavy populárnu tvár česko-slovenskej pop-music. Dara však už dávno nie je len speváčka, ale i módna ikona. A zavedená značka, vďaka ktorej skúsená obchodníčka zarába desiatky tisíc eur mesačne. Vyratúvanie, čo umelkyňa za štyri dekády v kariére dosiahla, sa však nekončí.

Aj keď je pravda, že z najnovšej nálepky – pravá slovenská puma – by sa Rolins mohla červenať. Ale ani nemusela, s nahotou a so šteklivým provokovaním predsa nikdy nemala problém. Podľa všetkého si to všimli i v zahraničí, a hoci tamojšie pódiá Dara s mikrofónom v ruke nedobyla, ako dráždivá hviezda porna je pre cudzincov skutočne chutným lákadlom.

Zrelá dračica

O Darinu slávu v medzinárodnom meradle sa nečakane postarala tretia najnavštevovanejšia online stránka pre dospelých Pornhub. Tento „sexgigant“, ktorý má milióny užívateľov naprieč celým svetom, pochádza z Kanady si sídlom na Cypre, ale lokálna hviezda z krajinky v strednej Európe napriek tomu neunikla jeho pozornosti. A tak sa Rolins odrazu stala tučnou návnadou na mieste, kam chodia muži i ženy virtuálne ukájať svoje túžby a fantázie.

Poslúžili na to horúce zábery z jej vlaňajšieho videoklipu Pena, kde sa zmyselne povaľuje po posteli, s plachtou po svojom tele a vysiela žiadostivé pohľady. Naozaj ako aktérky zo spomínanej pornostránky. Nečudo, že Kanaďania po Dare chňapli a podho-dili ju svojim klientom. Vtipné síce je, že spolu so speváčkou ponúkali na ploche aj reklamu na „nadržané babičky“, ale štyridsaťosemročnú dračicu rozhodne neurazili.

Veď ju v angličtine „predali“ ako slovenskú pumu, o ktorú sa bijú mileniáli. Pre milovníkov americkej komédie Prci, prci, prcičky sa to dá povedať aj viac po lopate – z Rolins spravili Stiflerovu mamu, zrelú, sexom opantanú ženu, túžiacu dať zabrať nezbedným a zvedavým zajačikom.

