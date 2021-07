Málokto by to možno povedal, ale aj energickú víchricu Evu Mázikovú môžu trápiť zdravotné problémy. A nie hocijaké! Speváčka evergreenov, ktorá dlhodobo vyhodila kotvu v Nemecku, mala opäť vážne starosti pre svoju pleť.

Tá sa čoraz viac ukazuje ako poriadne problematická a nôtivá diva si musí poctivo strážiť každý centimeter na svojom tele.

V opačnom prípade by sa pasovala so súperom, ktorý už nejedného človeka stiahol do záhrobia. Našťastie, Eva v otázke svojho zdravia nie je poplašená a pod dohľadom lekárov dbá na seba. Čo jej spôsobila vrásky na čele tentokrát?

Museli to prelepiť

Mázikovej trampoty sa začali tým, keď si všimla, že má na tvári iný odtieň pokožky. Nazerajúc do zrkadla si uvedomila, že nepôjde o bežný stav a už vôbec nie o hru o fazuľky. Zneistená si preto okamžite dohodla stretnutie s dermatologičkou, ktorá jej záhadný nález zanalyzovala a identifikovala ho s mráz po chrbte vyvolávajúcou diagnózou.

“Dostala som takzvanú bielu rakovinu, tu na tvári,” ukázala na bledšie miesto na líci Eva a Šarmu rozmenila túto chorobu na drobné.

“Biela rakovina je predrakovinový stav, takže tuto na líci som mala veľký problém. A ten už bolo taký, že keď sme napríklad fotili, už mi to miesto na tvári museli niečím prelepiť, lebo to už nebolo pekné. Tak som to dala na poriadok. Riešila som to počas korony, lebo som nosila rúško a nikto mi tvár, na ktorej mi spravili zákrok, nevidel,” priznala známa umelkyňa s tým, že ľudia by akékoľvek odchýlky a podozrivé veci na svojom tele nemali ignorovať, zanedbať a mali by utekať riešiť to k svojmu doktorovi.

