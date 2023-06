Okresný súd Nitra 23. mája vyhlásil rozsudok vo veci žaloby košického právnika Milana Kuzmu. Ten sa nevedel domôcť zaplatenie trov právneho zastúpenia Františka Kabrheľa v kauze vymoženia nesplatenej pôžičky vo výške viac než 853-tisíc eur od Nory Mojsejovej. Od Versačeho si advokát vymáha takmer 45 tisíc eur s príslušenstvom. Extravagantného Nitrana však podľa všetkého tieto "prízemností" nijako extra netrápia.

Do redakcie Plus JEDEN DEŇ, prišli v uplynulých dňoch zábery, na ktorých je Versače pri mori. Odosielateľka ((jej celé meno má redakcia k dispozícii) poukázala na to, že Nitran vyzerá tak, že by ho spoznal len málokto. A naozaj, štepy vlasov, ktoré si nechal transplantovať v Madride začiatkom roka 2020 (Plus JEDEN DEŇ o tom písal ako prvý) mu medzitým narástli na poriadne háro, dokonca až také, že nosí na temene hlavy uzol, a ostatné vlasy má ostrihané tak, ako je to teraz v móde. Už tesne po zákroku ho mnohí nespoznávali a teraz o to viac.

Z extravagantného Kabrheľa, ktorý miluje luxusný spôsob života a značkové veci, sa stal veľký milovník športu, najmä behu a cyklistiky, a keďže zhruba od konca apríla až do októbra žije v Taliansku, svoje robí aj pobyt na slnku a plávanie. Z niekedy pribratého a zostarnutého Františka je dnes vyšportovaný muž, ktorý vôbec nevyzerá na to, že o pár rokov oslávi päťdesiatku.

