„S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že dnes 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán VAŠO PATEJDL. Vašo, ďakujeme ti za všetko! Odpočívaj v pokoji, modlíme sa za teba a drž nám tam hore miesto ... Prosíme verejnosť a žiadame médiá o rešpektovanie tejto ťažkej situácie a súkromia rodiny. O mieste a čase poslednej rozlúčky budeme informovať,“ znie oznam na stránke Elánu.

Jeho odchod určite najviac bolí jeho manželku Milušku. „Dokopy sme sa dali klasicky, stretli sme na koncerte Elánu. Vyrastala som na Eláne, ale že by som bola vtedy nejaká fanúšička, to nie. Teraz som väčšia. (Úsmev.) Je to preto, že mám viac príležitostí ísť na koncert, poznám pesničky. V mladosti som bola viac rockerka. Kamarátky ma presvedčili, že by som mala ísť s nimi. Samozrejme, že mi to nebolo proti srsti, šla som rada,“ povedala v rozhovore pre ŠARM v roku 2019.

