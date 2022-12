Manželov Višňovských sme stretli na nedávnom otvorení predajne s exkluzívnymi šperkmi. Katarína netajila, že aj od nich sa niečo nájde v jej šperkovnici. Je pravá „straka“? „Som. Milujem šperky, všetko, čo sa blyští. Hlavne nech je tam veľa briliantov,“ priznáva so smiechom. „Ale musím povedať, že som veľmi opatrná, lebo tým, že veľa cestujeme, prezliekame sa pri športoch, trošku sa o ne bojím. No mať to schované doma v trezore je asi zbytočné. Mám však pár kúskov, ktoré vytiahnem, keď sa ide na nejakú príležitosť.“

Zmizli z domu i z kufra

Už niekedy stratila vzácny trblietavý klenot? „Práveže áno. Keď sme ešte žili v New Yorku, stratili sa nám z domu nejaké šperky. Mali sme slečnu upratovačku, Slovenku. Hneď, keď som zistila, že sa stratil obsah zo šperkovnice, sa už ani nevrátila do práce. Odvtedy som opatrná,“ povzdychne si a pridá ďalšiu nemilú príhodu: „Raz mi zo zamknutého kufra zmizla exkluzívna bižutéria, ktorú som si roky opatrovala. Nevšimla som si, že keď sa balili deti, hodili mi to do veľkého kufra, a tak to nebolo v príručnej batožine. Leteli sme do Mexika a vykradli nám úplne všetko. Preto si už dávam veľký pozor.“