Ostatné mesiace sú pre obľúbeného speváka Otta Weitera poriadne náročné. V polovici júla mu v spánku náhle zomrela manželka Andrea Fischer (+47) a on sa s jej odchodom nedokázal vyrovnať.

Utrápeného vdovca to položilo na kolená. Rodina, priatelia a kolegovia sa mu všemožne snažili pomôcť, dokonca ho nahovorili vrátiť sa späť na televíznu obrazovku, aby hodil bolestivú minulosť za hlavu, no nepodarilo sa to. Ba čo viac, Weiter sa zosypal a skončil v rukách lekárov.

Oživovali ho

“Necítil som sa po Andrejkinom odchode dobre. Moje srdce je slabé a mal som veľké ťažkosti aj so žalúdkom. Nič, čo som zjedol, som v sebe neudržal. Bol som slabý,” povedal Šarmu Otto, ktorý sa len pred niekoľkými dňami vrátil z nemocnice.

