Petr Kolečko je skvelý scenárista, no jeho súkromný príbeh je iná káva, či skôr rovno telenovela. Od leta to bolo u neho ako na hojdačke po tom, ako sa prevalilo, že matku svojho syna Jiříka Anetu Vignerovú vymenil za herečku Denisu Nesvačilovú. Potom si síce nasypal popol na hlavu a k Anete sa vrátil, ale po krátkom čase ho fotografi zase načapali s Denisou. Ohrdnutá Aneta vtedy vyhlásila, že neverný Kolečko už ďalšiu šancu nedostane.



Kolečko sa teda vrátil k Denise, ktorá mohla opäť zažívať pocit víťazstva nad svojou sokyňou Anetou. No Aneta je zjavne tvrdá bojovníčka a otca svojho syna sa len tak nemienila vzdať. Kolečkovi teda aj naďalej posielala správy a najmä sexi fotografie, ktorými Denisu Nesvačilovú vytočila tak, až tá zaútočila nožom na Kolečka a pozerala mu ruku. Susedia dokonca pre istotu privolali políciu, Kolečko skončil v nemocnici, kde mu museli rezné rany pozašívať a nakoniec z nemocnice išiel rovno za Vignerovou.



Keďže sa blížili jeho narodeniny, jeho milenka Denisa mu napriek všetkému chystala prekvapenie, lenže napokon jedno, a poriadne nemilé dostala ona sama. Teda rovno dve. Najprv ju kamarátka upozornila na to, že sa jej sokyňa Aneta Vignerová pochválila na sociálnej sieti videom, na ktorom bol Kolečko spolu so synom Jiříkom v Anetinej posteli. Denisa sa po tej správe zrútila, lenže to nebolo všetko...