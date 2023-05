Bývalý SuperStarista Martin Chodúr si zaspomínal na svoju prvú lektorku spevu, žiaľ, pri smutnej príležitosti. Nedávno zomrela a ako spomienka na ňu sa organizoavl koncert. "Dnes sa zúčastním koncertu venovaného spomienke na moju prvú učiteľku spevu Evu Krňovkovú. Tento rok nás opustila v mladom veku 60 rokov. Česť jej pamiatke! Ak máte cestu okolo, určite príďte," napísal Martin na sociálnu sieť.



K textu pripojil aj svoju dávnu fotku z detstva, na ktorej je zachytený práve so spomínanou učiteľkou spevu. Chodúrovi fanúšikovia ocenili, že sa zúčastní spomienkového koncertu na pamiatku svojej učiteľky, pochvaľovali si, že nielen dobre spieva, ale má aj dobré srdce. No mnohým udrelo do očí ešte aj niečo iné. Keď si lepšie pozreli Chodúra, nevychádzali z údivu nad tým, ako na fotke vyzerá. To snáď ani nie je možné. Pozrite FOTO v GALÉRII, aj vy ste si to všimli?