Modelka Simona Krainová vždy vedela, ako zaujať, no týmto už ozaj všetkých šokovala.

Simona Krainová nedávno rozvírila hladinu českého šoubiznisového rybníčka, keď oznámila, že si založila účet na platforme OnlyFans, aby tam mohla publikovať svoje odhalené fotografie, s ktorými má na iných sociálnych sieťach problém. Napokon, veď hoci má po päťdesiatke, postavu má stále ako lusk, a má čo ukázať.



Teraz však Simona zašla ešte ďalej. Hoci jej to s manželom Karlom Vágnerom mladším klape, rada by ich vzťah ozvláštnila a zatúžila po živote v trojke. Dokonca prezradila, koho by okrem manžela chcela mať doma, čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.