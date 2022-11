Spisovateľka Eva Twardzik (46) sa topila vo finančných problémoch, no kým Markíza ju velebí, v rádiu skončila.

Čitateľom i divákom je Eva známejšia pod umeleckým menom Evita, prípadne ešte s priezviskom po prvom manželovi Milanovi Urbaníkovi. S tým sa spisovateľka a scenáristka rozviedla pred 18 rokmi po tom, čo mu ako 37-ročnému prišla na neveru s 20-ročnou slečnou.

Evitu netrápili len problémy v osobnom živote, zažila aj finančné turbulencie. No rovnako ako vzťah s exmanželom, aj trampoty pre dlhy napokon vyrovnala. A dnes si ešte môže mädliť ruky vďaka lukratívnemu kšeftu v televízii.

O tom, že spisovateľka mala problémy s peniazmi, sa hovorilo dlhšie. V šoubiznise by nebola jediná, ktorá sa navonok prezentuje ako úspešná podnikateľka, ale v zákulisí ráta každé euro. Lenže pravda je, že Eva, ktorá sa pred rokmi vydala za Pawla Twardzika, nemusela nič predstierať. Na svojom konte má 14 kníh pre ženy a scenáre k filmom Všetko alebo nič, V lete ti poviem, ako sa mám či Príliš osobná známosť.

No ukázalo sa, že Eva sa skutočne zmieta vo finančných problémoch. Otvorene o tom prehovorila v Nočnej pyramíde na RTVS. Ako sa to začalo? Napriek otázkam okolia, ako to zvládne, si vzala pôžičku. Z nej dotovala vydanie svojej knižnej prvotiny Všetko alebo nič.

„Trafila som sa do témy, uspelo to a nakoplo ma rozbehnúť to ďalej. Vtedy tu na Slovensku bola len Tánička Keleová-Vasilková a okrem nej sa predávali len zahraničné autorky ako Steelová či Pilcherová. Po slovenských autorkách asi bol dopyt, ale nebola ponuka,“ uviedla Evita.

Založila teda vydavateľstvo a vydávala iné slovenské autorky. „Mňa sa pritom mnohí ľudia pýtali, aký som mala biznis plán, ale ja som žiadny biznis plán nemala. Keď sa vydavateľstvo rozšírilo, potom aj zakapalo na tom, že som nemala biznis plán v ruke. Vtedy to bolo intuítívne, išla som do toho s vervou, že to bude dobré,“ povzdychla si.

