Keď sa koncom minulého roka začali šíriť reči, že so zdravím Jiřiny Bohdalovej to nie je práve najlepšie, snažila sa legendárna herečka problémy bagatelizovať, no napokon priznala, že si predsa len bude musieť dať pauzu. Vtedy tvrdila, že sa necíti dobre, má bolesti, a až neskôr sa zistilo, že ide o prasknutý stavec, ktorý ju tak veľmi vytrápil. Jiřina strávila niekoľko týždňov aj v nemocnici.



Vianočné sviatky už herečka strávila s rodinou a blízkymi, a jej kamarát režisér Zdeněk Zelenka (68) vysvetľoval aktuálny zdravotný stav Jiřiny Bohdalovej takto: „Asi si to dokážete predstaviť, ako to s ňou je. V týchto rokoch, keď má problémy s chôdzou, dlho tiež ležala na posteli, takže svalstvo je ochabnuté, tak je to zložitejšie. Všetci jej držíme palce,“ popísal vtedy pre eXtra.cz. To najhoršie však ešte len malo prísť.