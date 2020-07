V marci 2017 obletela Slovensko šokujúca správa, že politik a bývalý markizák Róbert Beňo je po smrti. Plánovanej operácii srdca, ktorá mu mala zachrániť život, sa bohužiaľ nedožil. Náhle skolaboval a počas prevozu do nemocnice naposledy vydýchol. Pre jeho snúbenicu Lenku (33), ktorá mu v roku 2012 porodila syna Nikola Róberta, sa vtedy zrútil svet. A spamätáva sa z toho dodnes.

„Robo mi chýba každý deň. Jeho slová, smiech, osobnosť. Keby som mala jedno želanie, bolo by to, aby som sa mohla rozlúčiť. Toľko vecí sme si nestihli povedať,“ žiali aj tri roky po Beňovom skone Lenka, ktorá vzhľadom na to tvrdí, že ľudia by sa mali viac rozprávať a neodkladať veci na neskôr, lebo žiadne potom už byť nemusí.

„Istý máme len dnešok. Len teraz je ten správny čas niečo urobiť alebo povedať. Ľudia si majú vážiť jeden druhého,“ odkazuje Beňová, ktorá Šarmu prezradila, ako život bez otca zvláda ich citlivý synček.

