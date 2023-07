Keď sa koncom júna 2019 z vtedy žiadaného moderátora a trénera Martina Šmahela stal dvojnásobný otec, život sa mu otočil naruby. Radosť z druhej dcéry narušil strach o jej život a ako sa neskôr ukázalo, Emka, ktorú porodila jeho partnerka Beáta v šiestom mesiaci, nebude zdravotne v poriadku. Malá bojovníčka, ktorá pri narodení vážila iba 833 gramov, nedávno oslávila štvrté narodeniny. Jej otec sa musí obracať, aby sa postaral o potreby všetkých svojich štyroch dievčat – o partnerku Beátu, s ktorou vychováva jej dcéru Lily z predchádzajúceho vzťahu, o svoju dcéru Miu, ktorú má s Miriam Kalisovou, a malú Emku. Milovaného športu sa však nevzdal, je to pre neho droga, veď športuje odmalička. „Od siedmich rokov som športovo plával, v desiatich som už začal s volejbalom. Hrával som ho v hale aj na piesku, takmer stále až do tridsaťosmičky, kým neprišiel kovid. Vtedy sa nám rozpadol klub. Od šestnástich rokov cvičím vo fitku a aj vďaka tomu som sa mohol štrnásť rokov živiť ako fitnestréner. Pohyb je môj život, verím že ma to nikdy neomrzí, lebo len telo, ktoré sa hýbe, môže byť zdravé,“ hovorí.

Je vôbec nejaký šport, ktorý máte obľúbený?

Neobľúbený neriešim vôbec. Pre mňa je dokonalosť pohybu kalistenika – silové cvičenie s využitím vlastnej hmotnosti tela –, gymnastické cviky na hrazdách, bradlách, na zemi, stojky. V ostatnom roku mi učaroval paraglajding, čo teda, ak nerátam výstup na kopec, nepovažujem v mojom prípade za šport, ale je to krásne.

