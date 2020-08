Kraus si zatiaľ svoju žienku predchádza, tak snáď mu to vydrží.

Po troch rokoch vzťahu a neverách v prvom manželstve sa scenárista a bavič rozhodol znovu zložiť manželský sľub vernosti. Azda ho tentoraz neporuší.

Hrnula sa do toho

Hoci svadba bola pomerne komorná, len pre širšiu rodinu, pompéznosťou bola hodná celebrity. Dvojicu do paláca, kde sa konal obrad, priviezla luxusná limuzína, obrúčky z bieleho zlata zdobili biele kamienky, podľa všetkého brilianty, a vlečku mala nevesta ako princezná Diana.

Janka je evidentne šťastná, že po tom, čo Krausovi porodila dcéru, uznal ju za svoju ženu aj oficiálne. Svoje áno vraj doslova vykríkla až pobavila ľudí v sále.

Polepší sa?

Azda to nikdy neoľutuje a Kraus sa nebude správať podľa skúseností psychológov, že ten, kto bol neverný, urobí to zase. Zrejme je však odhodlaný neurobiť rovnakú chybu ako v prvom manželstve, keď svoju ženu Danielu podviedol s mladou herečkou Natáliou Puklušovou a opustil rodinu. Veď inak by hádam nedal svojej novej žienke zahrať práve pieseň Nenahraditeľná, čím vlastne zdvojil svoj manželský sľub, že ju už žiadna iná nenahradí.