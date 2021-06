Nielen majstrovstvá sveta hýbu krajinou! Aj hráči HKM Zvolen po ôsmich rokoch a divokej pandemickej sezóne nedávno zdvihli víťazný pohár pre majstra Slovenska v ľadovom hokeji. Počas nervydrásajúceho finále si nechty obhrýzali nielen verní fanúšikovia, ale najmä rodiny športovcov.

Manželka kapitána mužstva Martina Pulišová nebola výnimkou. Jej chlap, útočník Radovan Puliš, bol v minulosti aj lídrom bratislavského Slovana a iné, ako cenný skalp, si spolu s chlapcami v kabíne nepripúšťali.

Osudová nehoda

Pulišová otvorene priznala, že byť hokejistom nie je prechádzka ružovou záhradou. Chce to veľa odriekania si, tvrdých tréningov a najmä času, ktorý občas ide aj na úkor rodiny. Byť po boku vrcholového športovca si takisto vyžaduje špeciálny režim, pretože jeho kariére sa podriaďuje takmer všetko navôkol.

Balenie kufrov je bežná záležitosť, sťahovanie sa na nové pôsobisko, ba i to, čo putuje do hrnca má svoje pravidlá. A stačí pritom moment, jeden nešťastný pád či zákrok protihráča a môže dôjsť k zraneniu i ohrozeniu kariéry. Rado by o tom vedel hovoriť. V minulosti ho autonehoda a poškodenie panvy odrezala od angažmánu v zámorí, hoci patril do desiatky najúspešnejších hokejistov.

Bohužiaľ, aj tento ročník mu šťastena nepriala, keď skočil na operačnom stole s viacpočetnými zlomeninami tvárového skeletu a nosa. Ustráchané manželky a partnerky to naozaj nemajú ľahké...

Manželia Pulišovci, ktorí majú dcérku Paulínku (4), to však robia s vášňou pre šport. Martinaexkluzívne Šarmu prezradila, ako vyzerá babinec s ostatnými polovičkami hráčov, ale i to, že dvojica sa rozhodla splniť si sen o novom a najmä vlastnom bývaní.

