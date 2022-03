Martina Zábranská, ktorú väčšina Slovákov pozná ako moderátorku Macu zo známeho slovenského rádia, v sebe skrýva nečakané množstvo talentu. Napriek tomu, že vyštudovala úplne iný odbor, aktuálne berie útokom slovenskú hereckú scénu. Diváci si ju rýchlo zamilovali a teraz mieri do nového markizáckeho seriálu Svätý Max, v ktorom si strihne hlavnú postavu.

V seriáli Svätý Max hráte policajtku, aký je váš vzťah k policajtom?

Ťažko posúdiť, nemám s nimi žiadnu negatívnu skúsenosť, no keďže na nich často upozorňujem vo vysielaní v dopravnom servise, majú problém asi skôr oni so mnou. (Smiech.) Samozrejme, že policajtov sem--tam vnímame aj v negatívnych súvislostiach, najmä keď rozdávajú pokuty, ale stále sú to tí, ktorí pomáhajú a chránia, takže v prípade ohrozenia života by som bez váhania volala 158. Ako dieťa som nikdy nemala sen stať sa policajtkou, skôr som ju túžila stvárňovať pred kamerou.

Vaša postava príde do kontaktu s podvodníkom, máte s nimi aj osobnú skúsenosť?

Každý má podľa mňa nejakú skúsenosť s podvodníkom, otázne je, aký to malo na vás dosah. Ja som mala tú česť najčastejšie s podvodníkmi manipulátormi. To sú tí, ktorí si vás naklonia na svoju stranu bez ohľadu na to, či hovoria pravdu, a presvedčia vás o svojich názoroch v tom najpriateľskejšom duchu. Našťastie sa títo podvodníci časom ľahko prezradia, keďže neustále hrajú. Treba si len dávať pozor na to, komu dôverujete.

Na hereckej scéne ste pomerne nová, no o to populárnejšia, čím si vás získalo herectvo? Pokiaľ viem, vyštudovali ste úplne iný odbor.

Pravda, herectvo ani masmédiá som neštudovala, ale vždy som tajne dúfala, že sa mi podarí uplatniť v umeleckej brandži. Bola som veľmi energické decko, ktoré všetko imitovalo, robilo scénky, bavilo svoje okolie, niekedy až otravovalo. (Smiech.) Keď som mala 8 rokov, spolužiačka ma nahovorila na literárno-dramatický krúžok, kde som objavila čaro herectva. Keď ma potom neprijali na VŠMU, svoje sny som zabalila, ignorovala a vyštudovala strategický manažment na Univerzite Komenského. Hoci predstava byť zavretá v kancelárii medzi štyrmi stenami mi nevoňala, neľutujem svoje rozhodnutie študovať manažment, pretože mi to dalo silné priateľstvá a väčší rozhľad aj mimo umeleckého sveta.

Ako sa študentka manažmentu ocitne za mikrofónom v rádiu?

Moje prvotné moderátorské počiny siahajú do letného tábora, v ktorom som si okrem chystania zábavného programu pre deti vyskúšala aj moderovanie. Vtedy mi bliklo v hlave, že aj toto by mohla byť práca, ktorá ma bude baviť, a keď som počas vysokej školy vyhrala kasting do rádia, zistila som, že to chcem robiť. Začínala som v dopravnom servise a musela som zabrať, kým som sa dostala k moderovaniu. Spočiatku som vysielala po nociach, keď už väčšina národa spala, a počas začiatkov som občas trepala také hlúposti, že nezaspali hádam ani kamionisti za volantom.

Máte nejaký herecký sen?

Jasné! Neprestať hrať! (Smiech.) Čo sa týka mojich hereckých schopností, mám pred sebou ešte dlhú cestu a rada by som mala možnosť vyvíjať sa a pracovať na sebe.

