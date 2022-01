Herečka Jana Wagnerová má hlas, na ktorý sa nezabúda, no poznať ju môžete z televízie, kde sa viackrát objavila v Rodinných a Susedských prípadoch, ale aj v Paneláku, Chlapi neplačú, Prázdninách či v Novom živote. Jej srdce si však získal predovšetkým dabing a aj v týchto dňoch pracuje na nových projektoch.

Divožienka z Devína

Energická, usmievavá a hlavne otvorená naslovovzatá divožienka nás počas rozhovoru zaviedla na svoje obľúbené miesta v bývalom kameňolome Waitov lom na okraji Bratislavy, a to všetko v elegantnom saku a podpätkoch. „Milujem šport, milujem prírodu. Aj preto som sa presťahovala do Devína, pretože už len cesta do obchodu je pre mňa zážitok. Samozrejme, mohla by som ísť aj autobusom, ale schválne si vyberám cestu cez les a veľmi ma to energicky nabíja. Milujem ticho, pokoj a hlavne prostredie, výhľady, najmä teraz v jeseni. Ako umelkyňu ma to aj nesmierne inšpiruje,“ prezradila nám herečka a maliarka.

Detský sen

Miesto, na ktorom si svoj vysnívaný domček postavila, si nevybrala náhodne. Snívala o tom od detstva a vraj jej k tomu dopomohli bociany. Keď bola malá, niekto jej povedal, že keď uvidí letieť bociana, môže si niečo priať. A tak sa roky vracala k hniezdu na stožiari a prosila ich o svoje vlastné. „Bývam tu prvý rok, je to tiež prvýkrát, čo sa tie bociany nevrátili. Je to pre mňa symbolické, lebo odišli, až keď mi splnili moje najväčšie želanie,“ povedala s úsmevom.

Všetko za svoje

Býva sa jej o to lepšie, že si dom postavila svojpomocne a dokonca bez úveru. „Bývalý partner mi v nejakej časti pomohol, ale inak som si to odtrpela sama. Bolo to veľmi náročné a musela som si odopierať, pretože nezarábam až tak veľa, ako by si niekto myslel,“ poznamenala položartom.

Zatiaľ čo jej kolegovia si mohli dovoliť dovolenky pri mori, radšej sa kúpala na bratislavských Zlatých pieskoch a cez leto pracovala. Zabudla i na extravaganciu a drahé nákupy. „Myslím, že každá žena má radosť, keď si môže niečo pekné kúpiť, ale mám iné priority. Mne stačí dobré jedlo, kvalitné víno a mať teplo doma.“

Pravdu o premene jej jediného dieťaťa sa dočítate na ďalšej strane >>>