Dnes už bývalá herečka sa rozhodla prostredníctvom sociálnej siete stať „motivátorom k životu s Bohom“. V rámci jedného z prvých oficiálnych počinov v novej kariére vyjadrila názor na lásku ľudí rovnakého pohlavia. Keď sa jej Marián Mitaš, kolega zo seriálu Oteckovia, opýtal, či aj láska dvoch mužov alebo žien je tiež láska, okrem iného odpovedala: „Od Boha určite nie. Boh má jasné stanovisko. Po preštudovaní Biblie človek sám zistí, aké sú požehnania a odmeny od Boha, ak bude jeho nariadenia rešpektovať, a aké sú kliatby v prípade, že nie...“ Väčšina ľudí sa podľa nej rozhodla podriadiť diablovi, niektorí nevedomky.

Za pásom budeš nosiť lopatku...

Či je vnímanie sveta a viery, aké naznačila herečka, hodné človeka 3. tisícročia, a nakoľko je šírenie takýchto myšlienok nebezpečné, sme sa opýtali odborníka z Katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dr. Matej Karásek hovorí: „Ak by sme sa chceli dôsledne pridŕžať biblických textov, ktoré vznikli v určitom historickom čase a jeho spoločenskom kontexte – a na to netreba zabúdať! – tak potom by sme napríklad mali vo svojej každodennej výbave nosiť lopatku, s ktorou si vyhrabeme do zeme jamku, prv než pôjdeme vykonať potrebu, a potom touto lopatkou jamku zahrabeme. ,Za pásom budeš nosiť lopatku, a keď si budeš chcieť čupnúť, vyhrabeš jamku; a keď zas vstaneš, vyhrabanou zemou prikryješ svoj výkal.‘ (Deuteronomium 23:14) S trochou humoru by sme sa teda mohli pýtať, či je vynález splachovacieho záchoda vôbec v súlade s Bibliou..."

D. Matej Karásek pokračuje: "Čo sa týka spoločenskej nebezpečnosti takýchto výrokov, tak tento rozmer, obzvlášť po tragédii na Zámockej ulici, dozaista nemožno podceňovať. Nazdávam sa, že pani Bartalos, ako aj ostatné známe osobnosti by mali brať na zreteľ svoj vplyv, ktorý môžu mať na istú časť verejnosti. Fanatizmus totiž prináša každoročne na svete množstvo obetí a série podobných výrokov môžu naozaj prispieť k tomu, že sa povedzme nejaký psychicky nestabilný alebo zmanipulovaný jedinec rozhodne urobiť niečo strašné a nenapraviteľné. Myslím si, že nestačí nestrieľať, ale treba si aj dávať pozor, či náhodou fanatikom svojimi slovami – obrazne povedané – nenabijeme zbraň.“

