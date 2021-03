Rytmus sa verejne obul do komičky Simony Salátovej. Jasmina na druhý deň zareagovala.

Moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová si do štvrtkovej relácie Silná zostava zavolala bývalú tenistku Dominiku Navara Cibulkovú. Tá mala divákom vysvetliť, ako to bolo s jej nedávnou dovolenkou na Zanzibare.

Prešlo pár minút a bolo jasné, že exšporťáčka svoju účasť pred kamerou oľutuje. Cibulkovej nesadli otázky diskutérky Simony Salátovej, ktorá ťala do živého. V podstate povedala nahlas výčitky väčšiny ufrflaných Slovákov, ktorí na Dominiku šomrú za prahmi svojich domácností.

Pani v zelenom

Cibulková potvrdila, že výletom na Maldivy nič neporušila a išla tam vraj aj pracovne. Reláciu Silná zostava následne prirovnala k tretej cenovej a komička Salátovú k "tej pani v zelenom". Meno jej nevytiekla, zrejme, aby nevošla do omylu.



To, čo mama syna Jakubka nezabudla, bolo po rozpútaní škandálu zavesiť na svoje sociálne siete reklamné kampane, do ktorých je namočená.

Konflikt nakoniec rozhorel takým ohňom, že osvietil aj političku Moniku Beňovú. Tá sa Dominikinho výletu na Maldivy v čase šírenia nebezpečných koronamutantov a zákazu cestovania medzi slovenskými regiónmi zastala.

Naopak, podala si nepriamo Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú s tým, že vyštudovala v zahraničí za peniaze majetných rodičov a hrá sa na influencerku.

To sa nepáčilo známej novinárke Zuzane Kovačič Hanzelovej, ktorá podporila Ostrihoňovú. Cibulkovej odkázala, že "tá v zelenom" sa volá Simona.

Za prd

Hanzelová skritizovala aj Patrika Rytmusa Vrbovského. Raper pre zmenu rýpal do Salátovej kvôli kilogramom. Bokom nezostala ani Patrikova manželka Jasmina Vrbovská Alagič, ktorá si myslí, že diskutérka prerazila dno a, čo je zaujímavé, jej muž spolu s ňou.

