Aj takmer 25 rokov po smrti legendárneho Jozefa Kronera (†73) oslovuje jeho herecký odkaz nové generácie fanúšikov. Určite je to vďaka skvelým filmom, v ktorých ho na televíznych obrazovkách stále ešte máme možnosť vidieť, ale takisto vďaka Spolku rodákov Jozefa Kronera, ktorý sa spomienku na umelca a jeho súrodencov snaží zachovať stále živú.

Na dávnu históriu si v minulosti zaspomínal aj ďalší z potomkov Kronerovcov, rovnako herec a vnuk Ľudovíta Kronera Janko Kroner (66). „Myslím, že herectvo v našej rodine sa začalo niekde u môjho starého otca. Viem to z rozprávania svojho otca, strýka aj z rozprávania svojej mamy. Všetci mi potvrdili, že to bol veľmi veselý chlapík, s ktorým sa u nás doma spájali rôzne historky. Ako dieťaťu sa mi napríklad páčil zážitok, ktorý mi spomínal otec. Dedo sa totiž vo voľnom čase venoval pleteniu košíkov, detských kočiarikov… Mal psa vlčiaka a vyrobil si taký vozíček, v ktorom ho tento pes ťahal cez celú dedinu, keď išiel na prútie. On si pritom spokojne bafkal fajku a svojím figliarskym kúskom zabavil všetkých dedinčanov,“ uviedol pred pár rokmi v éteri Slovenského rozhlasu umelec, ktorý dnes pre zdravotné problémy žije v ústraní.

Komediantstvo mali Kronerovci po kom dediť. Janko si u starého otca spomenul aj na jeden poriadne drsný žart: „Raz, to je takisto rodinná historka, nasimuloval, že sa obesil. Stará mama prišla domov a našla kdesi v izbe visiaceho manžela a skoro zinfarktovala… Vybehla do dediny po pomoc, a keď sa vrátila, starého otca našla, ako si bafká a chichúňa sa na tom, čo jej vyviedol,“ dodal veselo. Ľudovít v malom železničiarskom domčeku v Staškove spolu s ďalšími ochotníkmi skúšaval predstavenia a už v tom čase malý Jožko nasával atmosféru divadelných nadšencov a popritom sa učil remeslu.