Keď sa predčasom Šarm spojil s herečkou Janou Pulm Nagyovou pri príležitosti jej šesťdesiatych narodenín, povedala: "Dnes sa dožívam penzijného veku, aj keď na penziu som ešte nedozrela a žijem svoj život, ako si predstavujem. Tretiu etapu vo svojom celoživotnom maratóne prenechávam len príjemným a šťastným chvíľam s miernejším tempom."

Predstaviteľka slávnej Arabely, ktorá žije v Nemecku so svojím o sedemnásť rokov starším manželom Tonym mala nedávno mimoriadne šťastný deň. Vydala najmladšiu dcéru Sophie Emmu (20). „Bol to taký krásny deň a o dva dni sa začala vojna. Aj toto je dôkaz, že život sa nám môže v sekunde zmeniť. Preto je dobré užívať si ho naplno,“ povedala týždenníku PLUS 7 DNÍ.

Symbolický dátum

Herečkina dcéra Sopie, ktorú má so súčasným mužom, má 20 rokov, jej manžel Jonas 22 a svadba bola 20. 2. 2022. Podľa Jany Pulm je to pekná symbolika, ale šťastie im nezaručí. "Obaja sú ešte veľmi mladučkí. Je to ich prvá veľká láska. Na šťastie však nie je žiaden recept. Sú páry, ktoré sa sobášia po desiatich rokoch a nevyjde im to a iní sa vezmú po niekoľkých mesiacoch a vydržia spolu celý život. S manželom sme jej rozhodnutie proste akceptovali. Je predsa dospelá, sama musí vedieť, čo chce, a my jej nemôžeme brániť. Napokon s Jonasom tvorili naozaj krásny pár a ja som bola na ich svadbe prešťastná,“ povedala. Akcepovať musela aj dcérin výber svadobných šiat. Boli čierne.

„Čiernou chcela ulahodiť manželovi, pretože on túto farbu veľmi obľubuje. Všetko má čierne, oblečenie, topánky, kufor… Sophia Emma vyzerala pri ňom veľmi trendy. Šaty mala ušité z jemnej belgickej čipky a zo saténu," prezradila s tým, že kvôli pandémii nerobili veľkú veselicu. Konal sa iba obrad a obed pre 15 ľudí.

Recept na lásku neexistuje

Jana mala s tromi manželmi tri deti - s hokejovým trénerom Mirom Kubovičom má dcéru Janu, s nemeckým podnikateľom Haraldom Schlegelom má syna Haralda a s Tonym Pulmom má čerstvo vydatú dcéru Sophiu Emmu. "Recept na lásku neexistuje. Spôsob, ako si nájsť partnera, je tiež individuálny. Niekedy je to náhoda, často láska na prvý pohľad, zoznámenie sa na dovolenke, cez priateľov, na pracovisku, vo vlaku, v bare, cez inzerát...," povedala predčasom Šarmu.

"Každá žena nech načúva svojmu srdcu. Či mladá, staršia, slobodná alebo rozvedená, opustená alebo ovdovená. Správny životný partner alebo manžel na celý život je lotéria! Buď vsadíš na správnu kartu alebo musíš hľadať ďalej. Ako sa vraví: Kto hľadá, nájde! Láska sa našťastie kúpiť nedá. A dobrý partner tiež nie. Ale nárok na lásku má každý z nás a v každom veku. To je spravodlivé. Čo si od lásky sľubujete, ako s ňou zaobchádzate, ako si ju porciujete, opatrujete a vážite, to je na vás. Celoživotná úloha."

