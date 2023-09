Už sa to valí! Až po rozchode Agáty Hanychovej a Jaromíra Soukupa vyplávalo na povrch, ako to medzi nimi skutočne bolo. A prechádzka ružovou záhradou to teda nebola!

Agáta Hanychová zdieľala na svojom účte na sociálnej sieti rodine a romanticky ladené fotografie a videa z jej partnerského života s Jaromírom Soukupom. "Svojho muža" veľakrát chválila, aký je to skvelý partner a otec malej Rozárky, ako jej so všetkým pomáha, keď príde z práce domov. No domov...



Ako teraz vyplávalo na povrch, spoločný domov dvojica za celý čas trvania ich vzťahu vlastne ani nemala. Agáta má svoj dom, ktorý si postavila ešte s Prachařom, v Suchdole, a Soukup obýva svoj dom za Prahou. Vo svojich domoch sa počas trvania vzťahu iba navštevovali. A ako prezradil zdroj z okolia Agáty, po narodení malej Rozárky sa Soukup u Agáty objavil už len tak raz do týždňa.



Nečudo, že Agáte pri troch deťoch začali dochádzať sily a na štvrté už nemala ani pomyslenie. Na tri deti bola totiž zjavne sama ešte pred ich, pre niekoho možno nečakaným, rozchodom. No Agáta počas trvania ich vzťahu zažila síce možno tri mesiace lásky, ale ďalších dvanásť mesiacov bolo peklo. Súvisieť to malo s nervozitou, ktorú so sebou nosil domov jej partner Jaromír Soukup. Toho totálne prikvačili problémy s jeho mediálnymi firmami, čo sa potom premietalo aj do ich vzťahu. A to nebolo všetko, čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.