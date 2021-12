Miro Jaroš nám k tomu povedal: „Myslím, že peniaze nie sú vždy na prvom mieste. Mňa presvedčila emócia. Chcel som vidieť ľudí, s ktorými som zažil krásny rok svojho života, a dovolím si povedať, že pokiaľ by nebolo SuperStar, žiadny z nás by nemal taký štart kariéry. Myslím, že už len z vďačnosti tej značke a Paľovi Haberovi, peniaze idú bokom a emócia je viac. Aj my sme dostali len symbolický honorár. Nepovedal by som, že Zdenka, ale jej manažment to videl inak, a tak sa aj rozhodli. Je to škoda, ale každý sa rozhoduje sám a vie, či mu to za to stálo alebo nie.“

Ostatní finalisti si vystúpenie užili:

Ako to vidí manažér

Manažér a manžel Zdenky Prednej, Oskar Rózsa, to vidí inak. „Ono to nie otázka nezhôd okolo honoráru. Televízia, ktorá to robila, predpokladala, že tam pôjdeme zadarmo, respektíve za cesťák, čo sme, samozrejme, odmietli. Živíme sa profesionálne hudbou a už dávno nie sme v štádiu, keď by sme mali byť vďační za to, že sa objavíme na obrazovke. V podstate nás to urazilo. Slová produkčného, keď došlo na honorár, boli, že to má byť z lásky... Aj sám Paľo Habera mi osobne telefonoval a snažil sa, aby som presvedčil Zdenku.“

Povedal, že, samozrejme, radi prídu, ale nie len za cesťák a za ubytovanie. „Hneď nato napísal Habera neúctivú esemesku Zdenke, že to nečakal, na čo mu odpísala, že mohol na začiatku povedať, že to má byť zadarmo, a zbytočne by sme sa nenaťahovali,“ povedal Rózsa. „Nepáči sa mi, aby si niekto obtieral o Zdenku ústa, že ona je nejaká namyslená, že tam nechcela ísť...“

Manažér speváčky pokračoval, že sa mu nepáči prístup televízie k honorárom práve v tomto čase, keď umelci „obžierajú kamene pri ceste, pretože sa štát na všetkých umelcov zvysoka vykašľal“. V rámci toho si rypol do Paľa Haberu: „Habera, ktorý si len za to, že si tam sadne, berie 50-tisíc eur alebo koľko….“ Skrátka, Zdenka Predná nemá byť podľa neho postavená do pozície, aby bola rada, že sa vôbec môže objaviť na obrazovke...

„Hudbe sa venujem vyše tridsať rokov, moje meno tu niečo znamená a vždy som si dal záležať na tom, aby moje vzťahy s umelcami boli vždy profesionálne. Toto by som si v živote nedovolil. Keď Paľo zavolal, vedel som, že tam bude nejaká ,habaďúra‘, lebo jeho poznáme ako lacného Jožka, ktorý si nechá vŕtať do kolena a objednáva si v reštaurácii najlacnejšie jedlo. Ja som s ním hral, keď som mal devätnásť rokov, takže mňa Habera neprekvapí, ani keď bude mať štyri modelky za ženu a miliardy na účte. My sme sa nebránili tomu ísť tam, ale oni ponúkli nulu, kým my sme ponúkli vyšší štandard honoráru, čo oni zmietli zo stola, takže komunikácia a spolupráca sa ukončila,“ uzavrel.