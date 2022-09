"Natáčali sme u Leona, môjho kamaráta. Dovolil mi, aby som to prezradil,“ komentoval to v relácii Showtime na českej TV Prima Michal David, slová ktorého zachytil aj denník Plus 1 Deň. Ohromná záhrada s heliportom, rozľahlý dom s bazénom, luxusnými autami a umeleckými predmetmi. A práve tu sa Ivana Gottová (46) a jej dcéry Charlottka (16) a Nellinka (14) v októbri 2019 spamätávali z odchodu svojho milovaného otca a manžela.

Za bránami panstva, ktoré stráži početná ochranka, mali božský pokoj. Mohli sa tam vyplakať mimo zrakov verejnosti, vyjadrovať si vzájomnú podporu a plánovať rozlúčku s božským Kájom.