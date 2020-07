Števo Skrúcaný sa zoznámil s Mirom Žbirkom ešte v osemdesiatych rokoch, keď študoval na Vysokej škole múzických umení. V tom čase moderoval tínedžerskú hitparádu. Jeho rozhovor so stúpajúcou hviezdou slovenskej popovej scény sa objavil aj v novom životopisnom dokumente Meky. „Bola to milá spomienka, bol som príjemne šokovaný, že tam strihli túto sekvenciu. Stretnutie s Mekym, s Marikou Gombitovou, s Jankom Lehotským bolo pre mňa obrovským zážitkom. Odvtedy sa s Mekym poznám a dovolím si tvrdiť, že aj keď sa nevidíme často, vnímame sa veľmi kamarátsky,“ hovorí Skrúcaný, ktorý na Žbirkovi oceňuje najmä jeho zmysel pre humor.

Zároveň však pred ním aj vystríha ostatných. „Len si musíte dávať pozor, či nežartuje o vás. Hneď ako sa stretneme, si začne robiť zo mňa srandu a to mám veľmi rád. Napríklad mi povie, „keby som vedel, že to moderuješ, tak neprídem“, alebo že „si dobre ostrihaný, robia ti účes kružidlom?“ Stále si ma takto ľahko podáva,“ prezradil so smiechom herec.