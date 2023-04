Vo štvrtok odprezentovala na Bratislavských módnych dňoch svoju novú kolekciu aj Jana Pištejová. Na pomoc si vzala aj kamarátku Sisu Lelkes Sklovsku, tentoraz však nebola v úlohe modelky, ale speváčky, ktorá spolu so SuperStaristom Petrom Bažíkom zaspievala známy hit, ktorý preslávila najmä Tina Turner - Rolling on the River.

V prvom rade nesmel chýbať jej manžel Juraj Lelkes, ktorý rovnako ako jeho polovička, miluje spoločnosť a tak na módnych dňoch nesmel chýbať. Ako vidieť vo videu, výkon svojej ženy musel poriadne zaznamenať. Takže nestihol ani potlesk na záver.

Sklovskej výkon si z prvého radu vedľa Juraja vychutnala aj dcéra zosnulého hudobníka Braňa Hronca - Suzie Hroncová.